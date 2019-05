NBA – Popovich vicino al rinnovo | “tratto con 3 squadre | Portofino | Positano e Spurs”

NBA - Gregg Popovich vicino al rinnovo con gli Spurs. E il 'sogno' di allenare in Italia... : Una stagione in altalena, piena di rivoluzioni a livello di uomini, di infortuni che hanno stravolto più volte i piani dei texani, riusciti lo stesso a conquistare l'obiettivo playoff, e arrivati a un ...

Playoff NBA – Finale incandescente fra Nuggets e Spurs : Popovich chiama il fallo - ma nessuno lo sente! [VIDEO] : Nei secondi finali di Nuggets-Spurs, Gregg Popovich chiede di fare fallo ai suoi ma nessuno lo sente: San Antonio viene eliminata dai Playoff Con il punteggio di 86-90 a favore dei sorprendenti Nuggets, il Finale della sfida tra Denver e San Antonio è stato alquanto incandescente. La tensione di Gara-7 era palpabile, a tal punto che anche un coach esperto come Gregg Popovich ha avuto qualche difficoltà a farsi… sentire! Nessun problema di ...

Playoff NBA - Jokic mette tutti d'accordo : 'Magnifico' per Popovich - 'MVP' per Malone : Ha iniziato la sua prima serie di Playoff con una tripla doppia, 10 punti, 14 rimbalzi e altrettanti assist,, l'ha chiusa allo stesso modo, 21, 15 rimbalzi e 10 assist,: l'impronta di Nikola Jokic ...

Playoff NBA – Gregg Popovich tuona dopo la sconfitta : “non siamo più gli Spurs di 22 anni fa!” : Gregg Popovich molto arrabbiato dopo la sconfitta dei San Antonio Spurs in Gara-2 del primo turno dei Playoff NBA contro i Denver Nuggets: coach Pop sbotta in conferenza stampa dopo il successo in Gara-1, la serie del primo turno dei Playoff NBA dei San Antonio Spurs sembrava in discesa. La banda di Gregg Popovich aveva tutta l’intenzione di far valere la propria esperienza e familiarità con la postseason per battere i Nuggets in ...

NBA - Popovich diventa l'allenatore più vincente della storia : Di record ne ha ottenuti a bizzeffe. Magari non tutti positivi, come quello che pochi giorni fa l'ha portato all'espulsione già alla prima azione di gioco: cacciato dopo 63 secondi contro i Denver ...

NBA – Gregg Popovich firma la vittoria numero 1413 : è il coach più vincente della storia : Grazie al successo degli Spurs sui Nuggets nel primo turno dei Playoff, Gregg Popovich è diventato il coach più vincente della storia NBA fra regular season e postseason Nella notte italiana, Gregg Popovich ha stabilito un altro record strepitoso nella sua leggendaria carriera. Grazie al successo dei San Antonio Spurs contro i Denver Nuggets, l’allenatore della franchigia texana è diventato il coach più vincente nella storia NBA. Ben ...

NBA - l’allenatore Gregg Popovich si infuria con gli arbitri : espulsione record dopo 63 secondi. Poi interrompe l’intervista : espulsione record per una delle leggende del basket, Gregg Popovich: dopo 63 secondi di gioco, il coach dei San Antonio Spurs (il suo vice è l’italiano Ettore Messina) è stato cacciato dagli arbitri. La causa della lite è stato un presunto fallo non rilevato dai giudici di gara che, secondo Popovich, avrebbe subito un suo giocatore. A fine partita, Popovich ha interrotto l’intervista del collega dei Denver Nuggets, Michael Malone: ...

NBA - Popovich show contro Denver - espulso dopo 63 secondi : “ci sono dei feriti?” [VIDEO] : Gregg Popovich protagonista di un’espulsione da record dopo soli 63 secondi di gioco nel primo quarto della gara contro Denver Gregg Popovich protagonista assoluto della notte NBA nella quale i suoi Spurs hanno perso contro Denver in un incontro importante per la griglia playoff ad Ovest. Il tecnico di San Antonio ha fissato un nuovo record personale, vale a dire quello di farsi espellere dopo soli 63 secondi di gioco. Incredibile ma ...

NBA – Coach Popovich omaggia Ginobili : “senza di lui non avremmo vinto alcun titolo. Gli dicevo Manu - Gesù…” [VIDEO] : I San Antonio Spurs ritirano la maglia di Manu Ginobili. Coach Popovich, presente alla cerimonia, dà il merito all’argentino dei 4 anelli vinti: senza di lui i texani non ce l’avrebbero fatta Ieri notte, presso l’AT&T Center di San Antonio, Gli Spurs hanno ritirato la maglia di Manu Ginobili. La franchigia texana ha organizzato una splendida cerimonia, alla quale hanno partecipato diverse stelle del passato recente ...

NBA – Tim Duncan ricorda Ginobili : “chi cavolo avevamo preso al Draft? Chiamai Popovich e mi disse…” [VIDEO] : Gli Spurs ritirano la maglia di Manu Ginobili, Tim Duncan racconta un simpatico aneddoto sull’argentino: al momento del Draft, il lungo americano non aveva idea di chi fosse Notte di forti emozioni all’AT&T Center di San Antonio: gli Spurs hanno ritirato ufficialmente la maglia di Manu Ginobili. Presenti alla cerimonia tante grandi personalità della franchigia texana, fra i quali, ovviamente, Tim Dunca. Il lungo, nativo di ...