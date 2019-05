Naruhito è il nuovo imperatore del Giappone

Chi è Naruhito - nuovo imperatore del Giappone : dalla figlia 17enne alla moglie 'stressata a corte' : ... Naruhito ha conquistato le prime pagine di tutto il mondo quando il palazzo imperiale annunciò il suo tanto atteso fidanzamento con Masako Owada , una diplomatica in carriera laureata in economia ...

Giappone - domani abdica l’imperatore Akihito - finisce era Heisei. In carica il nuovo Tenno - Naruhito : Inizia domani una due giorni fondamentale per il futuro della Casa imperiale Giapponese. Protetta un imponente apparato di sicurezza, che vede dispiegati migliaia di poliziotti, in particolare in seguito al dibattito connesso al rischio terrorismo dopo la strage dello Sri Lanka costata la vita anche a un cittadino nipponico, Tokyo assisterà alla prima abdicazione di un imperatore in 200 anni e all`accesso al trono di un nuovo Tenno, Naruhito, ...