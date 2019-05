MotoGp – Dal ‘Grazia’ alla dolce… Penny | ecco con chi ha passato il 1° Maggio Valentino

MotoGp - Ducati e Aruba.it rafforzano la propria partnership commerciale : la soddisfazione di Dall’Igna : Continuano gli investimenti dell’azienda nel mondo delle due ruote che rappresenta un’eccellenza di innovazione e ricerca tecnologica italiana a livello globale Aruba S.p.A. (www.Aruba.it), leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 che il prossimo 5 maggio farà tappa per il quarto round della ...

Sfide Storiche è la modalità di MotoGp 19 che ci permette di rivivere dei momenti storici delle due ruote : Con un nuovo trailer, Milestone ha presentato la nuova modalità Sfide Storiche di MotoGP 19, in cui i giocatori possono rivivere alcune delle Sfide più emozionanti della storia di MotoGP. Ecco il comunicato ufficiale.La modalità Sfide Storiche è un vero tuffo nella storia della MotoGP, dove i giocatori avranno a disposizione più di 50 piloti leggendari e 35 moto ufficiali delle categorie 500cc e MotoGP™, tutto perfettamente ricreato in ...

MotoGp - Vinales deluso dal suo 11° posto ad Austin : “devo migliorare” : MotoGp, Vinales ha vissuto un Gp di Austin ricco di difficoltà che lo hanno portato lontano dal podio “11° posto. Mi dispiace per la mia squadra, la moto funzionava perfettamente. Devo migliorare. Grazie a tutti i miei fan“. Maverick Vinales si rammarica su Instagram dopo essersi piazzato undicesimo nel GP di Austin di questa sera. Un risultato notevolmente condizionato dal misunderstanding relativo alla penalità da scontare ...

Dal COTA al... Gotha della MotoGp - Alex Rins nuovo signore delle Americhe : Valentino Rossi secondo tra gli applausi : Prima vittoria per Alex Rins sulla Suzuki: lo spagnolo si prende lo scettro di Austin dopo una bella bagarre con Valentino Rossi in Texas ' Capitan America ' è uscito sconfitto oggi dal Gp di Austin , ...

MotoGp – Clamoroso colpo di scena ad Austin : caduta per Marquez a 12 giri dal termine [VIDEO] : Marc Marquez dice addio alla vittoria del Gp di Austin: clamorosa caduta a 12 giri dal termine per lo spagnolo della Honda Clamoroso colpo di scena a 12 giri dal termine del Gp di Austin: Marc Marquez, che dominava in maniera incontrastata, senza troppi problemi, come in Argentina, è scivolato, regalando la prima posizione momentanea a Valentino Rossi. Lo spagnolo è scivolato mentre andava alla ricerca della sua seconda vittoria ...

MotoGp Austin 2019 in diretta - la gara live dalle 21 : Lo spagnolo campione del mondo in carica ad Austin ha staccato con la sua Honda un 2'03"787 perentorio, ma c'è un Valentino Rossi in grande spolvero alle sue spalle, staccato di appena 273 millesimi. ...

VIDEO MotoGp - diluvio ad Austin : le immagini (e i fulmini) dal Texas : Dopo il rinvio per neve della Superbike, prosegue la giornata no per i motori: ritardi anche ad Austin, sede della tappa statunitense del Motomondiale, con gli organizzatori costretti a decretare il rinvio del programma odierno a causa del diluvio, con conseguente pericolo fulmini, che si sta abbattendo sulla cittadina texana. LE immagini DI Austin roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

MotoGp – Dal nuovo ‘cucchiaio’ di Marquez al pericolo Yamaha - Tardozzi sicuro ad Austin : “Valentino Rossi e Dovizioso se la giocheranno” : Le sensazioni di Davide Tardozzi dopo le prime prove libere delle Ducati sul circuito di Austin: le dichiarazioni del direttore sportivo della scuderia di Borgo Panigale I piloti di MotoGp hanno avuto occasione, durante le prime prove libere del Gp delle Americhe, di scaldare i motori e di mettersi alla prova per la prima volta quest’anno sulla pista di Austin. I tempi delle Fp1 hanno dato ragione a Marc Marquez, leader della prima ...

MotoGp – Terminate le FP1 ad Austin : Marquez guarda tutti dall’alto - Valentino Rossi sorride [FOTO] : Il pilota spagnolo della Honda chiude al comando la prima sessione di libere, precedendo la Yamaha di Viñales e la Pramac di Miller Comincia nel segno di Marc Marquez il fine settimana di Austin, il pilota della Honda chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere. Lo spagnolo ferma il crono sul 2:05.311, precedendo di pochi millesimi la Yamaha di Maverick Viñales, apparso molto concentrato in queste FP1. AFP/LaPresse Ottimo il ...

MotoGp – Bagnaia pronto per Austin - Pecco riparte dalla vittoria in Moto2 : “ci stiamo lavorando” : Dopo il Gp d’Argentina, Pecco Bagnaia palesa le sue sensazioni in vista della gara in Texas sul circuito delle Americhe Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. Dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe si è ...

Valentino Rossi aiutato dalle gomme in MotoGp? - VIDEO - Valentino Rossi - : Luca Salvadori continua: "Per essere più chiari per chi è meno avvezzo al mondo delle gare, Valentino Rossi ha mai avuto aiuti dalle gomme? Oltre questo parleremo in generale di MotoGP e Superbike e ...

MotoGp – Marquez sincero ad Austin - dal ricordo di Hayden alla stretta di mano con Valentino Rossi : “è stato come baciare una ragazza” : Marc Marquez motivato e fiducioso per il Gp di Austin: le parole del campione del mondo in carica in conferenza stampa in Texas La MotoGp si è spostata in Texas: i piloti sono pronti a disputare il terzo round della stagione, il Gp di Austin. Nella terra di Nicky Hayden, che sarà ricordato durante tutto il weekend di gara con diversi omaggi speciali. In attesa di ricordare il Kentucky Kid, i piloti hanno incontrato oggi la stampa, nella ...