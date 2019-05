MONDO - 3 | 6 milioni di ettari di foreste incontaminate abbattute nel 2018

Spotify ha raggiunto 100 milioni di utenti iscritti al servizio premium in tutto il MONDO : Spotify ha raggiunto 100 milioni di utenti iscritti al servizio premium in tutto il mondo. Nel primo trimestre del 2019 l’azienda, che ha sede a Stoccolma, in Svezia, ha detto di aver raggiunto complessivamente i 217 milioni di utenti in

Box-Office - Avengers : Endgame incassa 169 milioni nel MONDO nel giorno d'uscita : Si prevede che Endgame abbia già prevenduto circa 120/140 milioni di dollari di biglietti, ma i cinema stanno aggiungendo giorno dopo giorno nuovi spettacoli quindi la cifra potrebbe salire. Fonte: ...

EMUI cresce con Huawei : ormai è su 470 milioni di dispositivi attivi in tutto il MONDO : La crescita di Huawei passa anche attraverso la EMUI, che ogni giorno è presente su almeno 470 milioni di dispositivi attivi in tutto il mondo. L'articolo EMUI cresce con Huawei: ormai è su 470 milioni di dispositivi attivi in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

175 milioni di bambini nel MONDO non hanno accesso alla scuola per l'infanzia : ogni grado successivo fonda il proprio successo su di essa » afferma Henrietta Fore , Direttore esecutivo dell'UNICEF « Se i governi di oggi vogliono una forza lavoro competitiva per l'economia di ...

In India sono iniziate le più grandi elezioni al MONDO : 900 milioni di persone alle urne [FOTO] : In India sono iniziate le più grandi elezioni al mondo, con gli elettori di 20 stati che esprimeranno i loro voti nella prima fase di una maratona che durerà fino a 6 settimane. La sfida nel Paese più popoloso a regime democratico (1,3 miliardi di persone) è dominata da questioni locali ma è anche vista come un referendum sul destino del Primo Ministro, Narendra Modi, un convinto nazionalista indù che ha cavalcato l’onda della popolarità 5 anni ...

Salute : lo smog causa 4 milioni di casi di asma infantile nel MONDO : smog e asma, un collegamento diretto che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. In particolare lo smog da traffico sarebbe responsabile di 4 milioni di nuovi casi di asma infantile ogni anno, pari al 13% di tutti i nuovi casi annui. Nello specifico si contano 170 nuovi casi l’anno per 100.000 bambini. In Italia la percentuale di tutti i nuovi casi di asma infantile legati all’inquinamento sale al 15%, con il 28% a Milano e ...

Persona 5 raggiunge quota 2 - 4 milioni di copie vendute in tutto il MONDO : Persona 5 è uno dei migliori giochi mai realizzati e, nonostante alcuni difetti, i giocatori sembrano aver apprezzato davvero il titolo, perché Atlus ha annunciato in una nuova intervista con GNN Gamer che il gioco ha raggiunto quota 2,4 milioni di unità vendute in tutto il mondo, riporta Gamingbolt.Parlando della risposta a Persona 5, Naoto Hiraoka, produttore esecutivo del gioco, ha dichiarato che sono state vendute oltre 2,4 milioni di copie ...

Nel MONDO 113 milioni di persone soffrono la fame. UE : 'Rafforziamo la cooperazione anti-crisi' : I dati nel rapporto globale ONU. Cambiamenti climatici tra le cause crescenti dei problemi. Stylianides: 'E' sfida globale, servono sforzi congiunti'

Acqua - Ministro Costa : “Ogni anno 70 milioni di persone nel MONDO si spostano per crisi idrica” : “Ogni anno le crisi idriche spostano 70 milioni di persone nel mondo. Si tratta di rifugiati dell’Acqua e questo numero è raddoppiato in modo continuo e Costante negli ultimi 50 anni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione del convegno “Acqua pubblica”, precisando che “le persone più esposte sono le donne, nell’età adolescenziale, e i bambini“. L'articolo ...

'Agenzia Nazionale della Croce Rossa Italiana sulle tossicodipendenze' al summit mondiale sulle droghe. 'Nel MONDO 275 milioni di drogati' : ... Federazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e Villa Maraini ,, auspicando un tanto atteso cambio di passo, facendosi portavoce anche di tutte quelle realtà che nel mondo operano per diffondere una ...

Box-Office USA : Captain Marvel vince il secondo weekend e sale a 760 milioni nel MONDO : Scende al quarto posto Dragon Trainer: Il mondo Nascosto , con 9.3 milioni di dollari e un totale di 135 milioni negli USA, 466.5 in tutto il mondo,. Quinta posizione per A Madea Family Funeral , che ...

Global Strike for Future : milioni di giovani in tutto il MONDO scioperano per salvare clima : Studenti in tutto il Mondo manifestano oggi nell’ambito del “Global Strike for Future“, lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Dall’India alla Corea del Sud, dall’Australia alla Francia, dalla Germania all’Italia, in tutti i quattro angoli del pianeta, centinaia di migliaia di studenti hanno marciato per le vie e per le ...

Global Strike for Climate : milioni di giovani in tutto il MONDO scioperano per salvare clima : Studenti in tutto il Mondo manifestano oggi nell’ambito del “Global Strike for climate“, lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Dall’India alla Corea del Sud, dall’Australia alla Francia, dalla Germania all’Italia, in tutti i quattro angoli del pianeta, centinaia di migliaia di studenti hanno marciato per le vie e per ...

Sciopero per il clima - milioni di giovani nelle piazze di tutto il MONDO : “Non c’è un pianeta B - non fate come Trump” : milioni di giovani in tutto il mondo sono scesi in piazza per aderire al Global Strike For Future, lo Sciopero globale degli studenti per il clima promosso da Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Washington a Mosca, da Sidney a Seoul, da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai cortei colorati si sono radunati davanti a parlamenti e municipi per chiedere ...