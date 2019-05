Mondiali di Para Ice Hockey | niente da fare per l’Italia | azzurri eliminati ai quarti

Calcio - Mondiali Under20 2019 : concluso il raduno degli azzurrini - in 21 per la preparazione della rassegna iridata : Si è concluso oggi il raduno di due giorni della Nazionale Under 20 di Calcio che si è ritrovata a Roma in vista dei Mondiali di categoria in programma tra un mese esatto in Polonia (23 maggio-15 giugno). Il CT Paolo Nicolato ha visionato 21 ragazzi nati tra il 1999 ed il 2001. Nella rassegna iridata l’Italia affronterà nella fase a gironi Messico, Giappone ed Ecuador. L’elenco degli azzurrini che hanno partecipato al raduno: Portieri: ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di preparazione - ci sono Tortu e Desalu : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno in vista delle World Relays che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Gli azzurri saranno impegnati sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina a Roma dal 22 al 27 aprile, ben 28 atleti sono stati chiamati in causa e poi si procederà con la scrematura per definire chi ...

Tennistavolo : le Nazionali assolute in raduno per preparare i Mondiali - i convocati : Doppio raduno per quanto riguarda le Nazionali assolute di Tennistavolo che a fine mese (dal 21 al 28 aprile) saranno impegnate in Ungheria nei Campionati Mondiali individuali di Budapest. Gli uomini si alleneranno fino a sabato al Centro Federale di Formia con il direttore tecnico Patrizio Deniso e il tecnico Antonio Gigliotti: presenti Mihai Bobocica e Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Milano Sport Tennistavolo) e Niagol ...

Atletica Paralimpica : a Roma il secondo raduno preparatorio per i Mondiali : Si è conclusa ieri la sessione tecnica, nonché fase prepatoria ai prossimi mondiali di novembre che si disputeranno a Dubai, per gli atleti di Atletica Paralimpica Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L'evento, svoltosi da venerdì 12 a domenica 14 aprile al Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", a Roma, ha coinvolto, in questo secondo raduno, gli atleti dei settori velocità, lanci e salti. Per la sezione ...

Kickboxing – Cristina Caruso e Luca Cecchetti si preparano a difendere i titoli Mondiali : Mondiali in vista per Cristina Caruso e Luca Cecchetti Dopo la convincente vittoria ai punti contro Ilda Lelo al teatro Principe di Milano, sabato 6 aprile, Cristina Caruso si prepara a difendere uno dei suoi titoli Mondiali di Kickboxing. Cristina è campionessa del mondo dei pesi medi (tra i 62 e i 65 kg) della WAKO-PRO nello stile K-1 che permette di colpire con pugni, calci e ginocchiate. E’ anche campionessa della DSF e quindi le ...

Pattinaggio sincronizzato - Mondiali 2019 : storico nono posto per le azzurre Hot Shivers! Il Team Paradise conquista il titolo : Giornata da ricordare per i colori azzurri. Il Team milanese Hot Shivers infatti, dopo tanti anni di sacrifici ed esperienza, ha centrato per la prima volta una bellissima, sudatissima e meritatissima nona posizione ai Campionati Mondiali di Pattinaggio sincronizzato, quest’anno in scena presso l’Helsinki Ice Hall dell’omonima capitale finlandese Le azzurre sono infatti riuscire a mantenere il posto conquistato nel segmento più ...

Pattinaggio sincronizzato - Mondiali 2019 : il Team Paradise si impone dopo lo short. Ottimo nono posto per le Hot Shivers : I riflettori dell‘Helsinki Ice Hall, impianto sportivo dell’omonima capitale finlandese, si sono accesi questa settimana per ospitare i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio sincronizzato. dopo lo short program a guidare la gara è il Team russo Paradise, il quale è stato il migliore in entrambi punteggi ricevendo un buon grado di esecuzione nei sei elementi pianificati (in particolare nei travelling, nel pivoting block e nel no ...

Atletica – Crippa e Chiappinelli in viaggio per gli USA per preparare i Mondiali di Doha : Atletica: Crippa e Chiappinelli verso gli USA: gli azzurri in partenza per l’Arizona per un raduno azzurro in vista dei Mondiali di Doha Tempo di partenza per Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, le due medaglie di bronzo su pista della squadra azzurra agli Europei di Berlino nella scorsa estate, rispettivamente su 10.000 metri e 3000 siepi. Domani, mercoledì 10 aprile, il trentino delle Fiamme Oro e il toscano dei Carabinieri ...

Atletica : le staffette 4×400 lavorano a Formia per preparare i Mondiali : Importante giornata presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI Bruno Zauli per le staffette nazionali 4×400 maschili e femminili. Per preparare al meglio i Campionati del Mondo di staffetta di Yokohama (11-12 Maggio) a Formia si sono svolti i test di valutazione di tipo biomeccanico e fisiologico sui componenti dei quartetti nazionali. Questa è stata solo la prima parte della fase di preparazione, visto che nel mese di aprile a Roma ...

Parasnowboard - Mondiali 2019 : Jacopo Luchini conquista il bronzo nel banked slalom : Jacopo Luchini ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo nel banked slalom (categoria upper limb) ai Mondiali di Parasnowboard che si stanno disputando a Pyha (Finlandia). In una gara condizionata dal forte vento e da una bufera di neve, il 28enne toscano è riuscito nell’impresa di salire sul terzo gradino del podio alle spalle del francese Maxime Montaggioni e dell’austriaco Patrick Mayrhofer. Si tratta della seconda medaglia ...

Snowboard : Mondiali paralimpici - è bronzo : ROMA, 27 MAR - Lampo azzurro a Pyha, nella prima giornata dei Mondiali di para Snowboard: sulle nevi finlandesi Jacopo Luchini si mette al collo il bronzo della prova di banked slalom, categoria Upper ...

Mondiali junior di Snowboard – La lista dei quindici convocati azzurri per cross - parallelo e slopestyle : Mondiali junior per Snowboardcross, parallelo e slopestyle: ecco i 15 convocati per l’Italia nelle tre discipline Con la delibera numero 85, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali junior di Snowboard, che si terranno a Reiteralm, in Austria, dal 25 marzo al 2 aprile 2019 per quanto riguarda lo Snowboardcross, mentre le gare di parallelo si disputeranno a Rogla, in Slovenia, dal 31 ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...