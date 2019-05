Milano | guarda chi c' è in campo Capotondi e le wags | per i bambini

Milano-Sanremo 2019 - il rimpianto di Matteo Trentin : “Avevo solo una cartuccia - ci ho provato in pianura ma non si sono guardati” : Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin l’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto ...