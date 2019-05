Milan | scoppia il caso Bakayoko | Gattuso porta in ritiro la squadra per 5 giorni

Milan -Lazio a nervi tesi. Bakayoko-Kessié sfottono Acerbi e scoppia la rissa : Francesco Acerbi aveva parlato così prima del match contro il Milan: "Sarà una partita diffiicile, equilibrata. Noi rispetto ai rossoneri abbiamo più qualità e possiamo far valere questa prerogativa". A questa affermazione Tiemoué Bakayoko, sui social, ha risposto per le rime tra il serio e il faceto: "Ok Acerbi , ci vediamo a San Siro". La partita del Meazza non ha disatteso le aspettative ed è stato il classico match che si poteva decidere solo ...

Milan - riscoppia il caso Kessié : i motivi per cui non è nemmeno in panchina : Scoppia un nuovo caso Kessié: il calciatore ivoriano non è nemmeno in panchina contro l’Udinese e Sky svela un retroscena clamoroso. L’inviato Peppe Di Stefano ha raccontato: “Su Kessié faccio cronaca prima di tutto. Ieri non ha provato la formazione Gattuso, stamattina sì. Ha un problemino al ginocchio, un fastidio, non un problema vero e proprio. Il dubbio viene, dobbiamo essere maliziosi: se Kessié avesse capito di non ...