Milan | Gattuso ha deciso | tutti in ritiro fino alla sfida col Bologna

Pugno duro Gattuso - Milan in ritiro fino a giovedì : MilanO - La carta per provare a scuotere il Milan è il ritiro. I rossoneri resteranno a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno ...

Milan - pugno duro di Gattuso : squadra in ritiro fino a lunedì : Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno deciso Rino Gattuso e la società, secondo quanto spiegano dal club, per provare a dare una scossa alla squadra e rendere più coeso il gruppo in vista delle ultime quattro giornate utili ad agganciare la qualificazione alla Champions. Oggi, intanto, Bakayoko si è presentato all’allenamento del Milan ...

Clamoroso Milan : Gattuso opta per il ritiro punitivo - multato Bakayoko : Milan, la situazione in casa rossonera si fa sempre più complessa: la classifica non sorride a Gattuso che adesso opta per le maniere forti Aria tesissima in casa Milan in un finale di stagione che si fa sempre più complicato. Raggiungere la Champions League sarebbe importantissimo per i rossoneri, ma la situazione di classifica si fa sempre più intricata con diverse pretendenti pronte a dar battaglia. La società sembrava aver deciso di ...

Milan - Bakayoko in ritardo : Gattuso manda la squadra in ritiro : ritiro punitivo di cinque giorni. E' la decisione di Gennaro Gattuso dopo che stamattina Bakayoko si è presentato all'allenamento del Milan con un'ora di ritardo. La squadra rossonera da domani alle ...

Milan - scoppia il caso Bakayoko : Gattuso porta in ritiro la squadra per 5 giorni : Impegno e professionalità da parte di tutti, con un unico obiettivo, la Champions. Lo aveva ribadito martedì Ivan Gazidis, Amministratore delegato rossonero, in un discorso alla squadra. Ma nella ...

Milan - Van Bommel è un nome che avanza per il dopo Gattuso : Milan VAN Bommel – Situazione non pare essere delle più semplici, per usare un eufemismo. Per il momento il tecnico Gennaro Gattuso ha salvato la propria panchina, ma sembra ormai essere pressoché certo che non sarà l’allenatore calabrese a guidare la squadra rossonera ai nastri di partenza della prossima stagione. Il vertice che si è […] L'articolo Milan, Van Bommel è un nome che avanza per il dopo Gattuso proviene da Serie A ...

Panchina Milan : Gattuso sembra arrivato ai titoli di coda : In queste ultime quattro giornate il Milan si gioca la stagione, ovvero il quarto posto in campionato occupato attualmente dall'Atalanta. La situazione di classifica vede i bergamaschi a quota 59, +2 sulla Roma e +3 sui rossoneri che, oltretutto, hanno gli stessi punti del Torino e la Lazio subito dietro con una lunghezza di ritardo. La corsa è pertanto molto complicata, la posta in palio altissima. Ci si gioca infatti l'accesso alla prossima ...

Donadoni : 'Nessun contatto col Milan - è giusto che Gattuso concluda la stagione' : Intervistato da MC Sport , l'ex tecnico di Parma e Bologna Roberto Donadoni ha parlato dell'attuale momento dei rossoneri: 'Io al Milan? Non ci sono mai stati contatti o approcci da parte di nessuno. ...

Milan senza carattere : Gattuso pagherà soprattutto per questo : Il day after rossonero ha emesso il verdetto: Gattuso concluderà la stagione, ma dal 27 maggio il club inizierà le pratiche di divorzio. Non è una notizia ufficiale, però è come se lo fosse. Troppe ...

Milan - Gattuso si sfoga : “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei tempi…” : Milan Gattuso – E’ un fiume in piena Gennaro Gattuso. Il tecnico dei rossoneri è tornato a parlare dopo il brutto periodo che stanno attraversando i suoi. Gattuso ha parlato a margine della presentazione di un libro e ha espresso tutta la sua rabbia per il momento negativo della sua squadra: “Oggi è un’epoca diversa. […] L'articolo Milan, Gattuso si sfoga: “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei ...

Il Milan e Gattuso hanno deciso : sarà addio - caccia all'erede - : In attesa di capire se la rincorsa alla Champions svanirà proprio sul traguardo, in casa Milan la certezza è una: Rino Gattuso non farà la fine di Fatih Terim. Il tecnico turco fu esonerato nel ...

Milan - caccia al dopo Gattuso : “problemi” per Sarri e Conte - Leonardo vaglia le alternative : Gattuso traballa visibilmente, la panchina del Milan subirà uno scossone estivo con diversi tecnici che al momento sono in lizza Il Milan deve muoversi rapidamente per decidere il futuro della propria panchina. La stagione verrà conclusa da Gattuso, questo quanto emerso dal vertice a casa Milan di ieri sera, ma per quanto concerne la prossima stagione l’avvicendamento in panchina ci sarà certamente. Ringhio non ha convinto ed i ...

Milan - Gattuso lascerà a fine stagione : i nomi dei possibili sostituti : Milan Gattuso – Ormai si è capito: queste ultime giornate di campionato saranno anche le ultime partite di Gattuso sulla panchina del Milan. La dirigenza, composta da Maldini e Leonardo, ha deciso di confermare il tecnico fino al termine della stagione, per permettere alla squadra di giocarsi con serenità, fino alla fine, il quarto posto. […] L'articolo Milan, Gattuso lascerà a fine stagione: i nomi dei possibili sostituti proviene ...

Milan e Gattuso addio rimandato - l'Inter 'congela' Spalletti : Rino Gattuso e Luciano Spalletti hanno almeno una cosa in comune. Tra qualche settimana entrambi potrebbero non allenare più a Milano. Dei due quello più in bilico è il rossonero, salvato in extremis ...