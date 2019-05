Mercato Juventus | ko Khedira | non solo Ramsey | arriva la nuova mezz’ala

Mercato Juventus - non solo Pogba e Chiesa : ecco il piano di Paratici : Mercato Juventus – Archiviata la stagione con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo. Leggi anche: […] More

Mercato Juventus 2019/2020 : tutti gli obiettivi - ecco l’undici titolare : Mercato Juventus 2019 2020- Una stagione positiva, ma chiaramente deludente dal punto di vista della Champions League. La Juventus si prepara già alla prossima stagione 2019-2020 con occhi puntati sul prossimo Mercato estivo. Come cambieranno i bianconeri? Tanti punti interrogativi, tanti obiettivi e tante novità anche in chiave cessioni. Come prima cosa resta da valutare […] More

CalcioMercato Juventus - Aulas fa sognare i tifosi bianconeri : “Ndombele? Voglio darlo ad Agnelli” : Il presidente del Lione ha parlato del prossimo mercato, soffermandosi sul futuro di Ndombele e sull’interesse della Juve Il Calciomercato estivo si avvicina, i club cominciano a imbastire le prime trattative per non trovarsi poi tra qualche mese in ritardo rispetto alla concorrenza. GUILLAUME SOUVANT / AFP La Juventus ha il vantaggio di non aver più nulla da chiedere alla propria stagione, la vittoria del campionato e le ...

Mercato Juventus : rivoluzione in difesa - ma non solo : occhio a Manolas : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estivo. Paratici è stato chiaro. I bianconeri proveranno a rinforzare la difesa. Arriverà sicuramente un centrale difensivo di grande caratura internazionale. Un difensore capace di spostare totalmente gli equilibri e pronto a rinforzare un […] More

Mercato Juventus - non solo Pogba : nuovo parametro zero dallo United : Mercato Juventus – Avrebbe del clamoroso ma la Juventus starebbe provando a portare in Italia l’attaccante spagnolo, del Manchester United, Juan Mata. Il giocatore arriverebbe a parametro zero, con i bianconeri che devono battere la concorrenza di due potenze, Barcellona e Atletico Madrid. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire la situazione e le possibilità di chiusura della trattativa. Leggi anche: Conte Juventus, bomba ...

Mercato Juventus - formazione 2019/2020 : ecco l’undici titolare - il piano! : Mercato Juventus- La Juventus studia le nuove mosse sul Mercato in vista della prossima stagione. Tanti obiettivi, ma idee chiare e concrete in casa bianconera. Come trapelato nelle ultime settimane, la Juventus starebbe valutando attentamente il prossimo futuro di Allegri. L’attuale tecnico bianconero incontrerà Agnelli nel corso dei prossimi giorni. Le due parti, salvo clamorosi […] More

CalcioMercato Juventus - Pjanic sul futuro : “Non so cosa succederà” : Calciomercato Juventus, Pjanic parla del futuro – Potrebbe essere uno dei sacrificati di lusso sull’altare del Calciomercato. Le prossime potrebbero essere le ultime 4 partite di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Da tempo si parla di una mini rifondazione nella rosa bianconera, con Paratici che oltre ad un lavoro di svecchiamento dovrà essere […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic sul futuro: “Non so cosa succederà” ...

CalcioMercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Mercato Juventus - Ronaldo resta : intrigo Manolas - arriva la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter, la Juventus si prepara al finale di stagione. Allegri proverà nuove soluzioni tattiche in vista della prossima annata. Occhio soprattutto alle posizioni di Emre Can, Cancelo, Cuadrado e Bernardeschi. Nuove soluzioni tattiche che potrebbero influenzare il prossimo Mercato estivo. Cristiano Ronaldo resta al 100%. Lo stesso […] More

CalcioMercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Mercato Juventus - non solo Manolas : 5 acquisti per la rivoluzione : Mercato Juventus- Tanti obiettivi per mettere in atto un’autentica rivoluzione. La Juventus medita il da farsi in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Come più volte sottolineato dalla dirigenza bianconera, il piano juventino sarà quello di ringiovanire il reparto difensivo e di puntare forte su un big per ruolo. In difesa resta vivo il […] More

Inter-Juventus - è derby d’Italia anche sul Mercato : da Tonali a Chiesa : Inter-Juventus – Stasera a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, ma il derby d’Italia potrebbe continuare anche extra campo nelle prossime settimane e soprattutto nel periodo estivo. I nerazzurri puntano infatti a colmare il gap con i rivali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. L’ingaggio di Marotta e l’arrivo di uno dei […] More

CalcioMercato Juventus - Dybala via? Pronti i due sostituti : Calciomercato Juventus – Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala. Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo ‘Rai Sport’ si starebbe facendo largo in casa bianconera l’idea di puntare con decisione […] More

CalcioMercato Juventus : Juan Cuadrado potrebbe salutare - Paratici fissa il prezzo : Juan Cuadrado andrà in scadenza nel 2020, la Juventus sta pensando di vendere il calciatore colombiano per far cassa Juan Cuadrado ha vissuto un’annata ricca di problemi fisici ed in casa Juventus adesso ci si interroga sul suo futuro. Il calciatore colombiano è sempre stato gradito da Allegri, ma adesso i bianconeri potrebbero aver bisogno di far cassa per reinvestire in altri ruoli decisamente più scoperti. L’esplosione di ...