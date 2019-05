Agenzia_Ansa : #Lavoro #1maggio, Mattarella: il debito pubblico pesa, serve una cura particolare #ANSA - SkyTG24 : #UltimOra #Mattarella: debito pubblico pesa, serve più cura #Canale50 - TelevideoRai101 : Mattarella: debito pesa, serve cura -

Occorre intervenire sulla "leva fiscale visto che le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra le più alte dei Paesi sviluppati"ha detto il presidentecelebrando il 1° maggio. Il Colle sottolinea che alla congiuntura internazionale debole in Italia "si aggiunge il peso obiettivo delpubblico, che imponee attenzioni particolari" "per tenere in equilibrio programmi di se finanziamenti realistici".L'occupazione è in ripresa, ma non ci può soddisfare,particolarmente insufficiente quella femminile"aggiunge(Di mercoledì 1 maggio 2019)