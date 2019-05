Matrimonio Pamela Prati | i dubbi di Rosa Perrotta | Sara Varone e Angelo Sanzio | le

Pamela Prati - il Matrimonio con Mark Caltagirone sarebbe stato rinviato di una settimana : In queste ultime settimane, il mondo del gossip si sta particolarmente interessando al matrimonio di Pamela Prati che, secondo alcuni detrattori, sarebbe soltanto una messinscena, così come la relazione con l'imprenditore Mark Caltagirone sarebbe del tutto fittizia. Al contempo sono emersi anche dei dubbi sui figli adottivi dell'ex star del Bagaglino. Come se non bastasse, in queste ultime ore sta circolando un'ulteriore indiscrezione che ...

Pamela Prati - il mistero sul presunto Matrimonio : la showgirl avrebbe posticipato le nozze : Si infittisce sempre di più il mistero sul tanto chiacchierato matrimonio di Pamela Prati che in queste settimane ha occupato le prime pagine di tutti i siti di gossip ma anche le prime pagine dei vari settimanali. La showgirl, in una intervista concessa qualche settimana fa al programma Verissimo, aveva rivelato che le nozze sarebbero state celebrate il mese di maggio. A quanto pare, però, la data sarebbe stata nuovamente posticipata di una ...

Matrimonio Prati - spunta la testimonianza di Sara Varone : «Anche io ho avuto le stesse agenti di Pamela e un fidanzato fantasma» : Sara Varone “Anche io ho avuto un fidanzato fantasma: era una trappola“. Si infittisce sempre più il giallo legato alle nozze di Pamela Prati con l’imprenditore, mai visto pubblicamente, Mark Caltagirone. In un’intervista rilasciata a Oggi, l’ex soubrette Sara Varone ha infatti messo in dubbio la reale esistenza dell’uomo ed ha raccontato di essere stata coinvolta, in passato, in un’esperienza simile a ...

Matrimonio Prati - spunta la testimonianza di Sara Varone : «Anche io ho avuto le stesse agenti di Pamela e un fidanzato fantasma» : Sara Varone “Anche io ho avuto un fidanzato fantasma: era una trappola“. Si infittisce sempre più il giallo legato alle nozze di Pamela Prati con l’imprenditore, mai visto pubblicamente, Mark Caltagirone. In un’intervista rilasciata a Oggi, l’ex soubrette Sara Varone ha infatti messo in dubbio la reale esistenza dell’uomo ed ha raccontato di essere stata coinvolta, in passato, in un’esperienza simile a ...

Matrimonio Prati - spunta la testimonianza di Sara Varone : «Anche io ho avuto le stesse agenti di Pamela e un fidanzato fantasma» : Sara Varone “Anche io ho avuto un fidanzato fantasma: era una trappola“. Si infittisce sempre più il giallo legato alle nozze di Pamela Prati con l’imprenditore, mai visto pubblicamente, Mark Caltagirone. In un’intervista rilasciata a Oggi, l’ex soubrette Sara Varone ha infatti messo in dubbio la reale esistenza dell’uomo ed ha raccontato di essere stata coinvolta, in passato, in un’esperienza simile a ...

Matrimonio Pamela Prati - Luigi Oliva : ‘Se non dovesse essere vero ne uscirebbe emotivamente distrutta’ : È stato ospite di Storie Italiane, dove ha raccontato la sua parte di verità, Luigi Oliva, l’uomo che è stato il compagno di Pamela Prati fino al gennaio del 2018, e che si è raccontato in una lunga intervista. Subito dopo la trasmissione lo abbiamo intercettato e ha parlato anche con noi, raccontando la sua versione dei fatti. “Più che un cafone sono stato un pirla. – ha detto Oliva in trasmissione – L’anello che ...

Pamela Prati - il caso “Matrimonio” in 13 punti : la miglior ‘soap opera’ da leggere per Pasqua : 1) IL SEGRETO DI Pamela, LA SOAP DELL’ANNO SULLE NOZZE DELLA Prati Da settimane non si parla che del misterioso matrimonio di Pamela Prati con l’imprenditore Mark Caltagirone, con cui avrebbe già due figli in affido (Sebastian 11 anni e Rebecca 6 anni). La showgirl ha presenziato a Domenica Live, Vieni da me, Domenica In e Verissimo, ha ottenuto la copertina del settimanale Gente, ha concesso interviste al Corriere della sera e a ...

Pamela Prati avrebbe incassato una cifra record per il presunto finto Matrimonio : Pamela Prati continua ad essere uno dei personaggi più discussi in assoluto del momento, complice la notizia del presunto finto matrimonio che l'ha resa protagonista in tutti i talk show e sui vari giornali. La Prati ha sbandierato in televisione di essere pronta a compiere il grande passo verso l'altare con Mark Caltagirone, anche se di quest'uomo non c'è traccia in giro e pare che forse non esista. Tuttavia sembrerebbe che proprio grazie ...

Matrimonio Pamela Prati - Luigi Oliva : ‘Se non dovesse essere vero ne uscirebbe emotivamente distrutta’ : È stato ospite di Storie Italiane, dove ha raccontato la sua parte di verità, Luigi Oliva, l’uomo che è stato il compagno di Pamela Prati fino al gennaio del 2018, e che si è raccontato in una lunga intervista. Subito dopo la trasmissione lo abbiamo intercettato e ha parlato anche con noi, raccontando la sua versione dei fatti. “Più che un cafone sono stato un pirla. – ha detto Oliva in trasmissione – L’anello che ...

Pamela Prati a Verissimo : «Il Matrimonio ci sarà a maggio. Non c’è persona più vera di me. Ho querelato tutti!» : Pamela Prati - Verissimo E’ il giallo mediatico delle ultime settimane: Mark Caltagirone, il presunto futuro marito di Pamela Prati, esiste davvero? Mentre giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli che gettano ombre sulla vicenda, la showgirl sarda, in un’intervista a Verissimo che verrà trasmessa domani pomeriggio, conferma la sua storia e rilancia. Incalzata dalle domande di Silvia Toffanin, la Prati ha confermato che le nozze ...

Verissimo - la pazzesca confessione di Pamela Prati sul suo Matrimonio : colpo clamoroso di Silvia Toffanin : Altro clamoroso colpaccio per Silvia Toffanin a Verissimo: nella puntata in onda su Canale 5 sabato 20 aprile, infatti, l'ospite d'onore sarà Pamela Prati, al centro di numerosi gossip relativi al suo matrimonio. Voci che la hanno sfibrata, fatta stare male e soffrire. Per inciso, Verissimo ha anche

Pamela Prati : Matrimonio con Mark Caltagirone l'8 maggio in Umbria? : prosegui la letturaPamela Prati: matrimonio con Mark Caltagirone l'8 maggio in Umbria? pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2019 10:46.

PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE - Matrimonio FINTO?/ 'Arrivate nuove segnalazioni' : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE, il loro MATRIMONIO si farà? Numerose le reazioni sui social, fra ironia e un po' meno: alcuni tweet

PAMELA PRATI - GIALLO SUL Matrimonio/ Da Mark Caltagirone all'ombra della 'ndrangheta : PAMELA PRATI ed il GIALLO sul MATRIMONIO con Mark Caltagirone. Ora spunta anche l'ombra della 'ndrangheta... L'indagine di Fanpage.