Luna Blu | stelle cadenti della Cometa di Halley e un allineamento eccezionale | gli eventi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Le notti saranno anche più brevi, ma le condizioni meteo più miti del mese di maggio invogliano molte persone a trascorrere più tempo sotto le. Con l’inizio del nuovo mese, arriva anche una serie diastronomici da non perdere, come un grande sciame meteorico e un tipo dipiena osservabile solo a distanza di qualche anno. Ecco allora i 3astronomici più importanti del mese di maggio, da segnare sul calendario di ogni appassionato di osservazioni celesti.4-5 maggio: sciame meteorico delle Eta Aquaridi La “carestia” di sciami meteorici durata più mesi è terminata alla fine di aprile con il picco delle Liridi, ma laquasi piena ha ostacolato le osservazioni. Lo sciame meteorico di maggio metterà in scena uno show di luce più spettacolare di quello delle Liridi, soprattutto per le persone che vivono nell’emisfero meridionale. Lo sciame meteorico delle Eta ...

musiclover_blu : In questo reality tipo gf (serbo o croato) che sto seguendo su YouTube la mia ship si è distrutta Marko e Luna si… - artandcultblog : #NuovoPost Lo #spazio e la #luna in mostra a #PalazzoBlu di #Pisa - lucablanco73 : ??E' GiUNTA MEZZAnOttE Si SpENgoNO i rUmOri Si SpEGNe ANcHE L'iNsEGNA Di QUELL'ULtimO CAffè lunA sPLENDE iN CiELO sO… -