Lisbona 1949 | quegli ultimi giorni felici e spensierati del Grande Torino 

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Quando gli Immortali se ne sono andati avevano tra i 21 e i 33 anni. Troppo giovani. Troppo forti per smettere di vincere. Troppo amato, quelTorino, per non cercare nella sua ultima maledetta trasferta qualcosa da salvare, da ricordare con tenerezza. Settant’anni fa, oggi: 1° maggio, partenza per, dove ad attendere i granata di...

