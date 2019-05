Le Serie Tv in Italia a maggio | Catch-22 | Fleabag | Good Omens | The Good Fight e il

5 Serie a fumetti italiane da scoprire : Negli ultimi anni, complici alcuni grossi successi (uno su tutti Zerocalcare), l’Italia ha iniziato a rivalutare il valore letterario e artistico dei libri a fumetti, comunemente definiti graphic novel. Il fumetto però è anche e soprattutto racconto seriale, che trae la sua forza dalla capacità di coinvolgere il lettore in mondi e immaginari in continua evoluzione, un volume dopo l’altro. In Italia il fumetto seriale è ...

La vita di Francesco Totti diventa una Serie tv : due big del cinema italiano in pole per interpretarlo : Il libro, da cui potrebbe essere tratta la serie su Totti, ripercorre i momenti più importanti della vita dell'ex capitano della Roma e campione del Mondo nel 2006 con la nazionale azzurra, dall'...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Streghe dal 7 luglio su Rai 2 : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Nuoto sincronizzato - World Series Tokyo 2019 : Russia dominante - l’Italia risplende con Cerruti-Ferro e Minisini-Flamini : Dopo la terza tappa di Kazan, di pochi giorni fa, le World Series di Nuoto sincronizzato sono andate in scena a Tokyo, nel rinomato Japan Open dove, storicamente, il livello è sempre alto. l’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti in Grecia e in Russia, si è ben comportata e punta spedita all’ evento clou della stagione, i Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). I colori azzurri sono stati difesi dalle coppie Minisini-Flamini e Cerruti-Ferro. La ...

Basket - i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Awudu Abass e Riccardo Moraschini da record - positivo anche Baldi Rossi : E’ una ventottesima giornata da record, quella che riguarda il settore italiani nel campionato di Serie A 2018-2019. Con due giornate ancora da disputarsi nella regular season l’innalzarsi di tutte le poste in gioco mette ulteriormente in luce le qualità di alcuni nostri giocatori. Uno dei due grandi protagonisti è Awudu Abass. La sua Brescia non riesce a espugnare Sassari, ma lui mette insieme una prestazione che ancora non ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia mostruosa - 4-2 alla Malesia e prima piazza nel girone! Si vola in semifinale : Si fa davvero fatica a crederci. La Nazionale maschile di Hockey su prato, che fino ad oggi ha sempre fatto davvero tantissima fatica a conquistare risultati a livello internazionale, si sta esaltando alle Finals Series di Kuala Lumpur in Malesia, stupendo davvero tutti gli addetti ai lavori. Gli azzurri, numero 32 del ranking mondiale, si sono imposti nel terzo incontro consecutivo, battendo i malesi padroni di casa (e numero 13 al mondo) per ...

In Francia l’arbitro è donna (anche in Serie A) - in Italia ancora no : «Se l’è cavata molto bene». È un complimento e insieme un’ammissione di mancata fiducia quella dell’allenatore dello Strasburgo Thierry Laurey che ha fatto i complimenti alla fine della partita della sua squadra contro l’Amiens all’arbitro: Stéphanie Frappart. Sì, l’arbitro è una donna e lavora nella Ligue 1, la Serie A francese. Mai una donna era stata designata come arbitro centrale in una partita del massimo campionato transalpino. La stessa ...

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Colledani chiude al secondo posto la durissima Titano XCO : Il friulano del Team Bianchi Countervail chiude una durissima Titano XCO alle spalle di Forster e davanti a Schurter. Tempier (10°) resta leader di Internazionali d’Italia Series. Sesta Teocchi Alla pari con i giganti, per un risultato titanico. Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto con Methanol CV una fangosa ed durissima Titano XCO, terza prova di Internazionali d’Italia Series, disputata ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : l’Italia risponde presente! 3-0 al Brasile - show di Montone e Amorosini : Seconda vittoria in due uscite per quanto riguarda la Nazionale italiana di Hockey su prato nelle Series Finals 2019 di Kuala Lumpur (Malesia). Gli azzurri, dopo l’impresa con la Cina, si ripetono battendo, da favoriti, il Brasile: dominio in lungo e in largo per la banda guidata da Roberto Da Gai che si impone addirittura per 3-0. Resta dunque la prima piazza nel raggruppamento per gli azzurri: domani la sfida alla Malesia può valere la ...

LIVE Inter-Juventus 1-0 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri dominano nel derby d’Italia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i Campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...

LIVE Inter-Juventus 0-0 - Serie A in DIRETTA : San Siro scalpita per il derby d’Italia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i Campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...

LIVE Inter-Juventus 0-0 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri si giocano la Champions contro i campioni d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il Derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...

Serie A Tim – Questa sera il derby d’Italia : ecco dove e quando vedere in diretta Inter-Juventus : Questa sera il derby d’Italia: Inter-Juventus in esclusiva su DAZN, ecco come vederla La Serie A su DAZN si apre oggi alle 20:30 con il big-match, al Meazza, tra Inter e Juventus (PER POTERLO vedere BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Il derby d’Italia vedrà di fronte la squadra di Spalletti, che cercherà di tenere a distanza le rivali per la corsa Champions e quella di Allegri, reduce dalla vittoria dell’ottavo ...

LIVE Inter-Juventus - Serie A in DIRETTA : i neroazzurri si giocano la Champions contro i campioni d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il Derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...