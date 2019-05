La vita a sorpresa di Rita Pinci | fattrice di giornali | adesso anche per il Papa

Storie Italiane - Nicola Carraro ricorda il nonno Angelo Rizzoli con un libro. Poi - a sorpresa - Mara Venier chiama in diretta : “Sei il grande amore della mia vita” : Lui le ha telefonato più volte in trasmissione, a Domenica In. E stavolta è toccato a lei: Mara Venier ha chiamato in diretta durante la trasmissione Storie Italiane mentre Eleonora Daniele stava intervistando suo marito, Nicola Carraro. “Nicola ti amo, sei il grande amore della mia vita”, ha detto la Venier e Carraro commosso le ha risposto: “Non farmi piangere, altrimenti facciamo una soap opera”. “Nicola mi ha cambiato la vita. Mi ha ...

Una vita anticipazioni : MARTIN - prima di morire la sorpresa a CASILDA : Nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita, i telespettatori dovranno prepararsi a una nuova uscita di scena: MARTIN Enraje (Javi Chou) lascerà infatti definitivamente il cast della telenovela; prima di arrivare a questo tristissimo momento, ci sarà occasione per sorridere con una trama romantica… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che MARTIN, in prossimità del suo anniversario di matrimonio, vorrà fare una sorpresa ...

Volley - playoff a sorpresa Perugia e Trento costrette alla bella - Civitanova in semifinale : ROMA - Una domenica piena di sorprese. In gara-2 dei quarti di finale playoff del massimo campionato italiano di Volley maschile cadono la testa di serie numero uno e quella numero due: la Sir Safety ...

Anticipazione Una vita : una sorpresa d’amore per Leonor : Una Vita anticipazioni: Inigo e la sorpresa a Leonor, nascerà l’amore? Nelle prossime settimane, ad Una Vita arrivano Inigo e Flora. I due faranno finta di essere sposati ed entrano a far parte della trama di Acacias 38 come i nuovi proprietari de La Deliciosa. Ricordiamo che, dopo il matrimonio con Maria Luisa, Victor lascia […] L'articolo Anticipazione Una Vita: una sorpresa d’amore per Leonor proviene da Gossip e Tv.

Una vita anticipazioni : LEONOR avrà una sorpresa da… : Iñigo Cervera (Xoan Forneas), il nuovo pasticciere di calle Acacias, attirerà l’attenzione di LEONOR Hidalgo (Alba Brunet) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita; la ragazza, certa che il giovane sia sposato con Flora (Alejandra Lorenzo), cercherà di sopprimere l’attrazione che sente per lui, ma ciò non sarà affatto facile. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Iñigo e Flora perderanno tutti ...

Che sorpresa - Paranoia Airlines di Fedez è un’operazione di marketing : “Volevo che avesse una vita molto corta” : Paranoia Airlines di Fedez è un'operazione di marketing. A lasciarlo intendere è l'ormai imprenditore Federico Lucia nel corso della recente intervista rilasciata a Marco Montemagno, nella quale ha parlato di tutti i suoi progetti più recenti e dell'attività parallela che svolge su Instagram, da lui considerato un vero e proprio lavoro. Volevi solo Soldi, direbbe Mahmood, e sembrano essere proprio questi gli intenti di Fedez che non ha fatto ...

vita indiretta - il direttore Rai a sorpresa in studio a fine puntata - la battuta della Fialdini gela Timperi : Sorpresina dell'8 marzo alla Vita in diretta. In studio, sul finire della puntata dedicata alle donne, fa visita a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi niente meno che il nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis. "A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata mol

A La vita in Diretta a sorpresa il direttore di Rai1. Francesca Fialdini : “Con lei no” : Teresa De Santis a sorpresa a La vita in Diretta: il commento di Francesca Fialdini Una puntata quasi interamente dedicata alle donne, quella de La vita in Diretta dell’8 marzo 2019. In occasione della Giornata internazionale delle donne e della Festa della donna, infatti, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno parlato di questo giorno speciale […] L'articolo A La vita in Diretta a sorpresa il direttore di Rai1. Francesca ...