La vera emergenza lavoro riguarda i giovani e i neet In 15 anni persi oltre 600mila

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Garanziail programma europeo rivolto all'universo dei, i ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29, arriva al quinto giro di boa. Ma oggi non se ne parla quasi più. Secondo il Sole 24 ore il programma è fermo al 28 febbraio 2019, parla di1,4 milioni di iscrizioni.Si legge sul Sole:A voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, la maggior parte dei ragazzi registrati al programma si è persa per strada, visto che su un totale di 1,5 milioni, coloro che hanno concluso il percorso sono stati, come detto in precedenza, meno die chi ha trovato un'occupazione rappresenta poco più di un quarto dei registrati. La maggioranza dei ragazzi, insomma, non ha visto (almeno finora) trasformarsi lo stage (la misura più gettonata) in un contratto divero e proprio, dopo l'adesione a un programma (Garanzia) ...

Linkiesta : Quelli che dovevano difendere le 'nostre' donne ne hanno trascinata una nel circolo privato e hanno abusato di lei.… - Linkiesta : No, la legge sulla #legittimadifesa non era un’urgenza nazionale. I dati raccontano altro: omicidi per furti e rapi… - EleonoraEvi : Gli scandali LuxLeaks, Panama e Paradise Papers hanno svelato la vera emergenza europea: i paradisi fiscali, intern… -