Concerto del Primo Maggio : scaletta degli artisti - in TV su Rai 3 dalle 15 : Il Concerto del Primo Maggio è un evento che dal 1990 rappresenta la giornata della Festa del Lavoro e anche l'edizione di quest'anno non smette di meravigliarci con una scaletta piena di artisti emergenti ed affermati e provenienti da varie scene musicali, tra cui indie, pop, rock, rap e trap. Come ogni anno, la grande kermesse si terrà a piazza San Giovanni a Roma e sarà una lunga e spassosa maratona condotta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, ...

La scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma : Il "Concertone" della festa dei lavoratori verrà condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi e avrà come ospite internazionale Noel Gallagher

La scaletta del concerto del primo maggio 2019 a Roma : Questa la scaletta del concerto in diretta dalle ore 15 e fino a mezzanotte su Rai3 e su Rai Radio2. Le esibizioni cominceranno alle 13.30 solo per la piazza. La Rua Ylenia Lucisano 1M Next - I Tristi ...

La scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma. Ambra chiude la polemica : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri" : "Poche donne sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit parade le donne sono due nelle prime ...

Concerto primo maggio a Roma - la scaletta e tutti gli ospiti dell’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : primo maggio fa rima con Concertone. Anche quest’anno piazza San Giovanni a Roma ospiterà il tradizionale Concerto promosso da CGIL, CISL e UIL nel giorno della festa dei lavoratori. “Lavoro – Diritti – Stato Sociale – La Nostra Europa” è il claim di questa edizione molto attesa, anche grazie a un cartellone di artisti davvero prestigioso e al passo coi tempi. Il nome di spicco è senz’altro Noel Gallagher, alla prima apparizione ...

Nuove indiscrezioni sulla scaletta del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : Sono emerse Nuove indiscrezioni sulla scaletta del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due artisti sono pronti per approdare negli stadi con la tournée che hanno pensato dopo il duetto in Il coraggio di andare, ma sembra che abbiano ancora bisogno dei fan per mettere a punto la setlist da portare sul palco. Tra i brani che potrebbero essere inseriti nella scaletta compare anche Se tornerai di Biagio Antonacci, che alcuni fan hanno ...

Si chiude il tour di Claudio Baglioni con il concerto a Firenze del 26 aprile : info scaletta - ingressi e ultimi biglietti : Il tour di Claudio Baglioni si conclude con il concerto a Firenze del 26 aprile. Il cantautore romano è ora giunto al capolinea dopo una lunghissima serie di spettacoli e la conduzione (con la direzione artistica) dell'ultimo Festival di Sanremo ed è quindi pronto a chiudere la tournée che ha concepito per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono in prevendita su TicketOne, mentre ...

Svelati i primi dettagli del concerto di Ligabue a San Siro con tre canzoni in scaletta e le novità sul tour nei palasport : Sono arrivati i primi dettagli sul concerto di Ligabue a San Siro, quello che l'artista di Correggio terrà nell'ambito della tournée di supporto a Start, che ha rilasciato l'8 marzo scorso con Certe donne brillano. L'artista si è ritrovato a San Siro per lo shooting fotografico del tour e ha approfittato dell'occasione per rispondere ad alcune domande dei fan attraverso una diretta Facebook nella quale ha rivelato di essere al lavoro sulla ...

scaletta del concerto di Giorgia ad Ancona - al via il Pop Heart Tour in un trionfo di cover e d’amore (video) : Il concerto di Giorgia ad Ancona apre ufficialmente la lunga serie di concerti che l'artista romana ha concepito per il supporto di Pop Heart, nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre e che ha voluto anticipare con Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Nella Scaletta sono quindi presenti i brani dell'album rilasciato pochi mesi fa ma anche tanti successi di carriera che vanno ad arricchire una setlist lunghissima nella ...

Riprendono i concerti di Claudio Baglioni con le date di Roma del 2 e 3 aprile : scaletta e ultimi biglietti : I concerti di Claudio Baglioni Riprendono dopo lo stop per le date di Roma, quelle del 2 e 3 aprile. L'artista ha superato la laringo-faringite che lo ha colpito nei giorni scorsi ed è ora pronto a tornare sul palco per terminare il tour che ha concepito per i 50 anni di carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Coloro che hanno scelto per il ritiro sul ...

scaletta e ingressi del concerto di Le Vibrazioni a Milano in diretta tv e streaming : ospiti e ultimi biglietti : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano arriva in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di carriera della band di Francesco Sarcina in quella che sarà la prima data del tour internazionale che si avvierà proprio dal Mediolanum Forum di Assago. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21. La location del concerto non è stata scelta a caso, dal momento che il gruppo ha deciso di portare il live nella loro città di origine e di arricchirlo ...