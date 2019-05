La polemica sul libro-intervista a Salvini - pubblicato da un editore che 'piace' a Casapound : Si intitola 'Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio' il libro e su Matteo Salvini, intervistato da Chiara Giannini, già prenotabile on line sul sito della casa editrice Altaforte. Nella sezione riservata alla descrizione del libro, si legge: "Cento domande all'uomo più discusso d'Europa. Perché l'Italia non è la Polonia, l'Ungheria o la Repubblica Ceca. L'Italia è uno dei paesi fondatori della Unione Europea e il suo terzo ...

Ambra risponde a muso duro alla polemica sul Primo Maggio maschilista. Sul palco anche la Venier : "Una testa pensante"; "Una donna che ha una grande lucidità e una capacità unica di obbligarti a pensare un po' meglio quando parli". Gli organizzatori del Concertone del Primo Maggio sono ...

La scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma. Ambra chiude la polemica : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri" : "Poche donne sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit parade le donne sono due nelle prime ...

“5 anni sono troppi per Ciontoli”. E sul caso Vannini è di nuovo polemica. Cosa sta succedendo : Dopo la puntata di “Un giorno in pretura”, non si fa altro che parlare del tanto discusso omicidio di Marco Vannini. Ora dopo primo e secondo grado che ha visto è il momento della Cassazione e per l’avvocato di Antonio Ciontoli, Pietro Messina sono “troppi 5 anni per l’omicidio di Vannini”, per questo il legale ha depositato nei giorni scorsi il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva ridotto al suo assistito la pena ...

Omicidio Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura» e sulle parole della conduttrice Roberta Petrelluzzi : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

Festival cannabis - polemica sul manifesto. Sala : "Si tolga subito" : Milano, 27 aprile 2019 - Il provocatorio manifesto che annuncia un Festival internazionale della canapa legale , in previsione a Milano dal 3 al 5 maggio , con lo slogan "Io non sono una droga" sotto ...

'Nessun atleta africano sarà ingaggiato per la mezza maratona'. Una frase sul Running festival di Trieste scatena la polemica : ... anche perché è evidente che questa scelta va contro ogni regola, valori e codice etico del mondo dello sport. Oltre che contro il buonsenso".

polemica sulla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8×02 - Maisie Williams risponde a puritani e disagiati : Se anche voi siete tra quelli che si sono indignati davanti alla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8x02, allora fatevi avanti: Maisie Williams ha un messaggio per placare la Polemica in corso. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio de Il Trono di Spade 8x02. Un cavaliere dei Sette Regni è un episodio importante per il rapporto tra Jaime e Brienne, ma è stato anche quello prima dell'imminente battaglia. Tutti i ...

Scuola - TFA Sostegno ultime notizie : scoppia la polemica sul numero chiuso : Ancora polemiche in merito alle prove preselettive dei corsi TFA Sostegno. La disorganizzazione e la più completa anarchia nell’applicazione delle regole ha sfiduciato i candidati, per non parlare del ‘numero chiuso’ che andrà ad escludere chi insegna da anni senza specializzazione oppure quei docenti di ruolo o abilitati che hanno svolto sin qui il servizio in assenza di docenti specializzati. numero chiuso sui corsi TFA ...

Non è solo questione di una statua bruciata. Divampa la polemica sul 25 Aprile : Brutti segnali. Nel milanese, a Vighignolo, nella notte di lunedì è stata incendiata la statua dedicata alla staffetta partigiana Giulia Lombardi, uccisa dai fascisti nel 1944 all'età di 22 anni, scrive la Repubblica in cronaca, alla viglia di un 25 Aprile che appare molto divisivo e diviso. Soprattutto ai vertici della politica, impegnati su più fronti, tranne su quello celebrativo come racconta nella cronaca il Corriere della Sera, ...

Cumiana - la polemica sul 25 aprile : "Manifestazione senza il commissario" : polemica a Cumiana, Torino, dove il commissario straordinario Marita Bevilacqua che regge il Comune, dove si voterà per eleggere il nuovo sindaco il 26 maggio, non parteciperà alle celebrazioni del 25 ...

La polemica sui tweet di Obama e Clinton sullo Sri Lanka : Negli Stati Uniti è stata contestata l'espressione “Easter worshippers” invece di “cristiani”, in Italia abbiamo sbagliato la traduzione

Tfa sostegno - ammessi con 0/30 : la polemica sul test non si ferma : Mentre le Università pubblicano i risultati dei test preselettivi del TFa sostegno tenutisi il 15 e 16 aprile e gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, la polemica e la delusione per le modalità di svolgimento della prova non accennano a placarsi. Alcune Università si son viste costrette ad annullare i test e si attende la nuova data nazionale scelta dal Miur. In altre si denunciano candidati che superano il test appartenenti alla stessa ...

