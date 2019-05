La paura è passata | Casillas rassicura i familiari dopo l' infarto | Sto bene | sono

Cambio Euro Dollaro : passata la paura per l'Eurozona - EUR/USD oggi in leggero rialzo : Nella giornata di ieri, quindi, si è avuto un esempio concreto degli effetti dell'andamento dell'economia sul Cambio Euro Dollaro . Il cross EUR/USD oggi appare in ripresa ma la scottatura di ieri ...

Ospina - paura passata : ‘solo’ un trauma cranico per il portiere del Napoli : Aggiornamento sulle condizioni di salute di David Ospina: il portiere del Napoli ancora in ospedale dopo il trauma cranico subito durante il match contro l’Udinese Attimi di paura al San Paolo durante la sfida valida per la 28ª giornata di Serie A tra Napoli ed Udinese. David Ospina, portiere del club partenopeo, ha subito un brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto in uscita con Ignacio Pussetto. Nonostante la medicazione, ...