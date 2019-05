La manina russa sul Venezuela

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Nelle intenzioni di Juan Guaidó quella iniziata ieri, 30 aprile, avrebbe dovuto essere "l'operazione finale" contro "l'usurpatore Maduro". Le cronache della giornatana dimostrano, però, che non è stato così. Nel clima tesissimo che si respira all'interno del Paese, con la piazza del leader chavista e quella dell'autoproclamato presidente ad interim l'una contro l'altra, entrano a gamba tesa le potenze internazionali. Più che le manifestazioni tra le strade di Caracas, più che i proclami dei due presidenti, più che le richieste della popolazione e la fedeltà dell'esercito a Maduro - che non è stata scalfita, se non in minima parte dalle esortazioni di Guaidó - a tenere banco in queste ore è lo scontro tra gli Stati Uniti e la Russia sull'avvenire del Paese latinoamericano. Sarebbero stati proprio i ...

