Katy Perry | la pagella dei suoi ultimi look

Katy Perry in versione reggaeton nel remix di “Con calma” di Daddy Yankee : "Hola me llamo Katy" The post Katy Perry in versione reggaeton nel remix di “Con calma” di Daddy Yankee appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry in lacrime ad American Idol per Jeremiah Lloyd Harmon e la sua cover struggente di Elton John (video) : Una Katy Perry in lacrime e in piedi ha accolto l'esibizione di un concorrente durante l'episodio della diciassettesima stagione di American Idol in onda domenica 14 aprile: la popstar californiana non ha trattenuto il pianto di fronte ad un interprete particolarmente dotato, in gara nella seconda edizione del talent targata ABC. A portarla alle lacrime è stato Jeremiah Lloyd Harmon, che appena apparso sul palco con la sua voce e la sua ...

Dua Lipa ha svelato il miglior consiglio che le ha dato Katy Perry : Sostenuto anche da Chris Martin The post Dua Lipa ha svelato il miglior consiglio che le ha dato Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Coachella 2019 : Katy Perry si è esibita a sorpresa insieme a Zedd : BOOM The post Coachella 2019: Katy Perry si è esibita a sorpresa insieme a Zedd appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom e Katy Perry - matrimonio (per pochi) : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesLe notizie finora giunte del prossimo matrimonio fra Orlando Bloom e Katy Perry sono quantomeno contraddittorie. Fino a qualche giorno fa si parlare di una cerimonia nel ...

Ellie Goulding : sulla copertina del nuovo singolo “Sixteen” anche un’irriconoscibile Katy Perry : In uscita domani The post Ellie Goulding: sulla copertina del nuovo singolo “Sixteen” anche un’irriconoscibile Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e Orlando Bloom convivono prima di sposarsi : prima di sposarsi, Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di sperimentare un periodo di convivenza perché si scoprono molte più cose sulla personalità di una persona vivendoci insieme sotto lo stesso ...

Katy Perry sospesa da scuola per averci provato con un albero : Katy Perry ha raccontato un aneddoto assolutamente surreale successo ai tempi delle scuole superiori, che dimostra quanto ai tempi fosse già quella persona esuberante, divertente e un po' 'matta' che ...

Katy Perry è letteralmente impazzita per le ultime sexy foto di Orlando Bloom : Un po' come tutti The post Katy Perry è letteralmente impazzita per le ultime sexy foto di Orlando Bloom appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom ha lasciato il suo appartamento per andare a convivere con Katy Perry : Si sono ufficialmente fidanzati lo scorso San Valentino The post Orlando Bloom ha lasciato il suo appartamento per andare a convivere con Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry - amabile trasformista : Divertente e sbarazzina, colorata e sofisticata, maschiaccio e tremendamente sexy. È lei, Katy Perry, la pop-star che non ci sta proprio ad essere rinchiusa in qualche schema e preferisce giocare ad essere una, nessuna e centomila (sia nella musica che nel look). E lo fa anche bene, spiazzando ogni volta i suoi fan, ma anche tutti quelli che le stanno intorno. Un vero ciclone, che ha iniziato a travolgere il mondo della musica più di ...

Katy Perry ha declassato Orlando Bloom chiamandolo “il suo ragazzo” invece di fidanzato e la reazione dei fan è LOL : I KatyCats si sono divertiti a prenderla un po' in giro The post Katy Perry ha declassato Orlando Bloom chiamandolo “il suo ragazzo” invece di fidanzato e la reazione dei fan è LOL appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry accusata di razzismo per delle scarpe : Quando le pop star si improvvisano designer i risultati possono essere disastrosi come nel caso di Katy Perry che ha lanciato una collezione di scarpe in cui due modelli stanno scatenando un autentico putiferio perché ritenuti offensivi verso le minoranze etniche. Acquistabili su Dillard e Walmart, hanno una vena surrealista con decori sul dorso che ricordano dei volti. Le scarpe "Face" hanno due occhi, un naso e labbra rosse su di esse. I ...

Katy Perry e Taylor Swift - pace in vista : Katy Perry e Taylor Swift potrebbero sotterrare dopo quattro anni di battaglie l'ascia di guerra e sono pronte ora a collaborare insieme. La "faida" tra le due cantanti era cominciata nel 2014, quando circolò la voce che la Perry avesse 'rubato' alcuni ballerini che lavoravano per la Swift, che all'epoca era in tour. Ne sono seguite accuse pesanti via social fi quando, alla vigilia del 'Reputation Stadium World Tour', Kate Perry mandò un ...