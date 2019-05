Juventus | stoccata della D’Amico? Ecco cosa ha detto – VIDEO

Juventus : Bargiggia - che stoccata ad Allegri : “Permalosi e viziati” : Bargiggia Allegri- Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla lite televisiva tra Allegri e Adani. Bargiggia, tramite il proprio account twitter, ha rimarcato la sua posizione, difendendo Adani e lanciano una piccola frecciatina al tecnico bianconero. Ma con quale presunzione da onniscente, Allegri […] More

Inter-Juventus - Nainggolan lancia la sfida ai bianconeri : che stoccata! : INTER JUVENTUS Nainggolan- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus. Radja Nainggolan si prepara a lanciare il guanto di sfida ai “nemici”. Il centrocampista nerazzurro, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente sfida di domani sera. Leggi anche: Inter Juventus probabili […] More

Dybala-Juventus - che stoccata : “Ha 25 anni - quando si farà vedere?” : DYBALA JUVENTUS- L’ex attaccante di Roma e Atalanta, Paul Caniggia, intervistato ai microfoni di “Fox Sports“, ha colto l’occasione per lanciare una piccola frecciatina a Paulo Dybala, soprattutto per quel che riguarda l’aspetto Nazionale. Un invito decisamente marcato a “svegliarsi” e a compiere il definitivo salto di qualità e maturità totale. Leggi anche: Infortunati Juventus, […] More

Pistocchi - stoccata alla Juventus : “Succede solo in Italia” : Pistocchi Juventus- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla conquista dello scudetto della Juventus, ma soprattutto ha sottolineato, come suo solito, il conteggio degli scudetti della compagine bianconera. Concetto chiaro e lampante da parte del noto giornalista: “Gli scudetti della Juventus sono 35”. Questo […] More

Juventus - senti Sconcerti - che stoccata : “La Juve ci ha impoveriti tutti” : Juventus Sconcerti- Mario Sconcerti, noto giornalista, intervistato ai microfoni di “Calciomercato.com”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul campionato e sul dominio della Juventus. Leggi anche: Mercato Juventus, Manolas supera De Ligt: novità in attacco Juventus Sconcerti: “La Juve ci ha impoveriti tutti” “Guarda, io credo questo: la Juventus deve pretendere […] More

Juventus - che stoccata di Prandelli : “Difficile senza una preparazione” : Juventus Prandelli- Cesare Prandelli, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla stagione del Genoa, lanciando una piccola frecciatina alla Juventus per quel che riguarda Favilli e le sue condizioni fisiche. Costanti infortuni e condizioni fisiche non ottimali. Prandelli punta velatamente l’indice contro la preparazione dell’attaccante con la […] More

Juventus - Adani punge Allegri : che stoccata contro il tecnico bianconero! : Juventus Adani Allegri- Daniele Adani, intervenuto dagli studi di “SkySport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul percorso in Champions League della Juventus. stoccata totale nei confronti di Allegri e alle sue “idee di calcio”. Adani ha analizzato il tutto non risparmiando critiche e giudizi. Leggi anche: Juventus Fiorentina probabili formazioni, […] More

Conte difende la Juventus : che stoccata a Mourinho! : Conte Juventus- Antonio Conte, ospite questa sera alla trasmissione “E poi c’è Cattelan”, ha colto l’occasioe per lanciare una piccola frecciatina a Mourinho difendendo a spada tratta la Juventus dagli ultimi episodi dell’Allianz Stadium. Di fatto, come ricordano in tanti, Mourinho, al termine del match tra Juventus e Manchester United, ha sollevato le dita al […] More

Juve-Ajax - Mannoni a Linea Notte lancia una stoccata alla Juventus sconfitta e celebra l'Inter : Juventus-Ajax ha lasciato il segno. L'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League ha fatto impazzire tutti i tifosi non juventini, tra cui il conduttore del Tg3 Linea Notte, Maurizio...

Juventus - altra stoccata di Pistocchi : “Dire pessimo è poco” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’arbitraggio della sfida tra Juventus e Milan. Indice puntato sul direttore di gara Fabbri. Il noto giornalista non usa giri di parole e punge in maniera diretta il direttore di gara e la Juventus: “Sul giudizio sull’ arbitraggio […] More