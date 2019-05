Jesolo, Audrey morta schiacciata tra la barca e il ponte: il marito indagato per omicidio colposo (Di mercoledì 1 maggio 2019) È indagato per omicidio colposo il marito di Audrey Sager, la turista svizzera di 42 anni morta schiacciata tra l'imbarcazione su cui si trovava e il ponte San Giovanni di Jesolo. L'uomo era al comando dell'imbarcazione quando la donna ha tentato di evitare l'impatto con le mani e con un bastone.



