Io ho lavorato 5 anni Dov' erano gli altri politici?

infovercelli24

(Di mercoledì 1 maggio 2019) ... soprattutto per coloro che conoscono poco i candidati locali; tuttavia non puo considerarsi come il solo mezzo utile per dare una precisa definizione politica del candidato Sindaco. Per rispondere ...

Marcozanni86 : @sevoglioio @longagnani @borghi_claudio @NickyAmala @PaoloBorchia Confermo che Paolo ha lavorato fianco a fianco co… - TeresaBellanova : Ho lavorato ogni giorno per migliorare la situazione disastrosa di #Taranto riveniente da anni di disinteresse dell… - giamenzo : @mck33it @IMoresi @a_meluzzi @borghi_claudio @AlbertoBagnai @matteosalvinimi @luigidimaio @pbecchi @BelpietroTweet… -