Intervento militare in Venezuela | se necessario | la minaccia degli Usa a

Trump dietro il golpe di Guaidò E può arrivare l'Intervento militare : golpe fallito o azione provocatoria? Dopo aver perso il "momentum" di gennaio, Guaidò e gli Usa devono stringere i tempi per rovesciare Maduro. Trump si crea spazio per l'opzione militare

Il Venezuela e l’opzione dell’Intervento militare Usa : “Rovesciarono 41 governi in Sudamerica” : Anche se finora esclusa, l’opzione di un intervento militare in Venezuela, ventilata dagli Stati Uniti di Donald Trump, rimane comunque sul tavolo come extrema ratio. Quella di agire militarmente in America Latina non è certo una novità per gli americani, anzi. Uno studio pubblicato nel 2005 da John Coatsworth, docente dell’università di Harvard, e tornato a circolare sui media sudamericani in questi giorni ha calcolato come tra il ...

Libia - Trenta : escluso Intervento militare - soluzione è politica : Roma, 17 apr., askanews, - Per l'Italia 'non esiste una soluzione militare' alla crisi in Libia e il governo italiano 'resta seriamente impegnato per una pronta e duratura risoluzione del conflitto in ...

Marina Militare : Intervento dei palombari a Messina per rimuovere e distruggere una bomba [FOTO e VIDEO] : Dal 28 marzo al 15 aprile 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione nel porto di Messina tesa a rimuovere e neutralizzare una bomba d’aereo rinvenuta a soli 100 metri dalla banchina della Sezione Velica della Base Navale. L’intervento d’urgenza ...

Libia - forze di Haftar sfondano a Tripoli. Trenta : “No a Intervento militare italiano” : La situazione in Libia si aggrava: le forze di Haftar hanno compiuto un raid aereo contro un compound delle forze fedeli al governo di unità nazionale nei pressi di Ain Zara, a 15 km a sudovest di Tripoli. Ministra Trenta: "Se qualcuno pensa a un intervento militare in Libia, posso già dire che non esiste. Non saranno ripetuti gli errori del passato".Continua a leggere

Di Maio : situazione libica preoccupa ma no a Intervento militare - non commetteremo errori passati : Roma – “La situazione in Libia preoccupa, ma non servono certo prove di forza, bensi’ occorre concentrarsi sulla sicurezza dell’Italia, dell’area e delle nostre aziende, supportando il piano delle Nazioni Unite. Gia’ abbiamo sperimentato in passato come certe scelte folli abbiano finito per condizionare i nostri equilibri interni con un aumento dei flussi migratori e un incremento del traffico di esseri ...