Internazionali d’Italia 2019 | Maria Sharapova salterà anche il torneo a Roma Il problema

Internazionali d’Italia 2019 – Sergio Tacchini porta Barbie sui campi di Roma [GALLERY] : Sergio Tacchini agli Internazionali di Roma con la capsule tennis Barbie Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis dei prossimi Internazionali di Roma 2019 dopo il debutto della linea al Master 1000 di Indian Wells a inizio marzo scorso. Le tenniste del Team Tacchini sono infatti scese in campo indossando i colori di Barbie in occasione ...

Dal momento magico del tennis italiano agli Internazionali d’Italia - Palmieri svela : “Federer? E’ ancora iscritto - ma…” : Palmieri entusiasta del magico momento del tennis italiano: le parole del direttore degli Internazionali d’Italia “momento magico per il tennis italiano, sia sul campo, vedi le vittorie di Berrettini e Fognini, e sia sul piano politico-organizzativo con l’aggiudicazione delle Atp Finals che mai avremmo pensato che si sarebbero svolte in Italia“. Lo ha detto Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali Bnl ...

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Colledani chiude al secondo posto la durissima Titano XCO : Il friulano del Team Bianchi Countervail chiude una durissima Titano XCO alle spalle di Forster e davanti a Schurter. Tempier (10°) resta leader di Internazionali d’Italia Series. Sesta Teocchi Alla pari con i giganti, per un risultato titanico. Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto con Methanol CV una fangosa ed durissima Titano XCO, terza prova di Internazionali d’Italia Series, disputata ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : selezionate le quattordici squadre Internazionali : Scelte oggi, dagli organizzatori, le quattordici squadre internazionali che prenderanno il via del prossimo Giro d’Italia Under 23, una delle corse a tappe più attese per quanto riguarda il programma giovanile. Provenienti da dodici nazioni diverse, si esplorano anche due continenti a parte l’Europa: America ed Asia. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre. squadre internazionali Giro d’Italia Under 23 EQUIPE CYCLISTE ...

Ciclocross - il Team Bianchi Countervail pronto per Titano XCO : terza prova di Internazionali d’Italia Series : Tempier punta a rafforzare il primato di Internazionali d’Italia Series a San Marino, in gara domenica 28 aprile anche Colledani e Teocchi Stephane Tempier, Nadir Colledani e Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) saranno al via di Titano XCO, terza prova di Internazionali d’Italia Series, in programma domenica 28 aprile a San Marino. Vincitore dei due precedenti round – Andora Cup e Marlene Südtirol Sunshine ...

Internazionali d’Italia 2019 : Milos Raonic dà forfait per un problema al ginocchio : Niente da fare per il canadese Milos Raonic. Il n.16 del mondo, afflitto già da qualche tempo da un problema al ginocchio destro, ha deciso di cancellarsi sia dal Masters 1000 di Madrid e sia dagli Internazionali d’ Italia in programma al Foro Italico di Roma. Al suo posto, nel tabellone principale romano, subentra il tedesco Jan-Lennard Struff (n.51 del mondo). Una rinuncia che va ad aggiungersi anche a quella del n.6 del mondo Kevin ...

Internazionali d’Italia – Niente da fare per Raonic - il canadese costretto al forfait per un problema al ginocchio : Il tennista canadese non parteciperà al torneo della Capitale per un problema al ginocchio destro Milos Raonic annuncia il forfait agli Internazionali Bnl d’Italia. Il canadese numero 16 del mondo è stato costretto a rinunciare al torneo in programma sui campi in terra del Foro Italico a Roma dal 12 al 19 maggio, a causa del persistere di un problema al ginocchio destro che lo ha portato a rinunciare anche al Masters 1000 di ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : quando si giocano? Date - calendario - orari e tv : Gli Internazionali d’Italia 2019 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio, il torneo di Tennis più importante su suolo italiano andrà in scena sulla terra battuta nella bellissima cornice della Capitale dove vedremo all’opera sia gli uomini che le donne. Si preannuncia una settimana estremamente spettacolare e avvincente con il meglio del circuito mondiale pronto a darsi battaglia per la conquista del trofeo, ...

Internazionali d’Italia – Coach Ljubicic parla ai fan italiani : “Roger Federer a Roma? Ecco da cosa dipende” : Ivan Ljubicic, Coach di Roger Federer, ha parlato della possibilità di vedere lo svizzero agli Internazionali d’Italia: la sua presenza a Roma dipende da quanto accadrà a Madrid Dopo qualche anno nel quale aveva evitato di giocare sulla terra, Roger Federer ha deciso di fare ritorno anche sul rosso. I fan degli Internazionali d’Italia dunque, hanno iniziato ad accarezzare il sogno di vedere dal vivo il 20 volte campione Slam a ...

Tennis - presentazione Internazionali d’Italia 2019 : tante novità e scontro Binaghi-Malagò sui finanziamenti alle federazioni : Ha avuto luogo presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la presentazione della 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, programmati dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Un appuntamento tanto atteso che richiamerà l’attenzione dei big del circuito maschile e femminile, con la speranza ancora viva di veder esibirsi lo svizzero Roger Federer, ...

Internazionali d’Italia : in dubbio la presenza di Federer : Internazionali Bnl d’Italia, la presenza di Roger Federer rappresenta l’unica incognita per quanto concerne i big del tour maschile Sulla partecipazione dei big all’edizione 2019 degli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico “l’unico dubbio riguarda Roger Federer. Ma il record del 2017 lo abbiamo fatto con due giorni di pioggia e senza di lui, quindi sapremo superare anche questo“. Lo ha detto ...

Internazionali d’Italia da record - Binaghi soddisfatto : “+11% al botteghino e non è finita…” : Internazionali d’Italia: il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha presentato la 76esima edizione del torneo “Gli Internazionali sono un piccolo colosso sportivo con un fatturato di oltre 33 milioni di euro in una settimana, in crescita da 15 anni in modo costante. Quest’anno un altro dato straordinario è dato dalla crescita dell’11% della biglietteria rispetto all’anno precedente, contiamo di ...

Internazionali d’Italia - la Raggi annuncia : in arrivo la copertura per il centrale del Foro italico : Internazionali d’Italia: il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato la costruzione della copertura sul campo centrale del Foro italico “Tutti insieme stiamo portando a casa un vero successo, si tratta di un evento che ricopre un ruolo fondamentale per l’intera città“. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione a Palazzo Chigi della 76/a edizione degli Internazionali Bnl ...

Internazionali d’Italia WTA - l’entry list : ci sarà Serena Williams - Giorgi unica italiana in attesa delle wild card : Internazionali d’Italia, il torneo romano vedrà in campo l’attesissima Serena Williams a contendere il titolo alle tante big che saranno presenti Tutte le più forti tenniste del mondo figurano nell’entry-list femminile dell’edizione numero 76 degli Internazionali BNL d’Italia, confermando una volta di più il prestigio e l’importanza dell’evento. Il torneo, in programma dall’11 al 19 maggio a ...