Inizia Maggio | arriva la Festa della Mamma 2019 | la DATA e tante curiosità

(Di mercoledì 1 maggio 2019)to: in questo mese, come ogni anno, torna la, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: quando ricorre precisamente? Qual è la? Innanzitutto in Italia lasi festeggia sempre la seconda domenica di: nellaè quindi il 12. Originariamente la ricorrenza era fissa, l’8, ma si è poi deciso di renderla “mobile” e celebrarla in un giorno festivo. Lasi celebra in tutto il mondo in onorefigura materna ematernità. Ecco le date future per l’Italia:2020: 1020202021: 920212022: 820222023: 1420232024: 1220242025: 1120252026: 102026...

