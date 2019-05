In Venezuela nasca un governo di transizione Elezioni entro un anno | la road

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Ilsta vivendo un momento cruciale della sua storia. Il Paese è tra due fuochi e la domanda che tutto il mondo si pone è: "Cosa succederà ora?". Ha provato a rispondere Rodrigo Diamanti, il rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti umanitari in Europa e membro della delegazione in Italia. Sentito da Formiche, dà la sua versione dei fatti e spiega cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:Siamo in attesa che tutti ini, in tutto il mondo, non solo quelli che vivono in, escano a protestare per riuscire a porre fine all'usurpazione per permettere al presidente ad interim di insediarsi nel palazzo didi Miraflores. Che si possa iniziare con le gestioni deldie in questo modo organizzarelibere, dopo che finalmente si possa fare pulizia nel sistema elettorale.La speranza dei ...

