Ben Klock - il Primo Maggio inizia la notte in pista : Cominciano nella notte i festeggiamenti per il Primo Maggio a Roma, con migliaia di ragazzi a riempire il tecnologico salone di Spazio Novecento nell'ultima notte di aprile - un martedì che ha tutte ...

Primo Maggio - Mattarella : “Creare lavoro un dovere”. Landini : “Sicurezza non è armare - ma non morire” : «Senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza, la dignità dell’individuo ne rimane mortificata, la solidarietà sociale e la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse». Questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa del Primo Maggio. Dal Quirinale ha l...

Il Primo Maggio che canta : Roma e Taranto - piacevoli abitudini tra divertimento e impegno : Dal 1990 non c’è Primo Maggio senza Concertone. Piazza San Giovanni, a Roma, si riempie di decina di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e sul palco si alterna una nutrita selezione di cantanti e band italiani e internazionali (questi ultimi sempre meno, in realtà). Un spettacolo che va in diretta su Rai3 (e Radio 2) e che è diventato u...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il Primo Maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio....

Primo Maggio - scontri a Torino : tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo Maggio - a Bologna il corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...

Primo Maggio - primi scontri a Parigi : 15.00 primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli. Nutrito lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti, fra i quali fra 1.000 e 2.000 black Bloc, risposta con uso di gas lacrimomogeni. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 88 e 3.700 le perquisizioni.

Cina - boom di consumi grazie al prolungamento del periodo festivo del Primo Maggio : A quanto si è appreso, a Beijing sarà possibile assistere a 100 diversi tipi di spettacoli, per un totale di 304 eventi, soddisfacendo in questo modo le esigenze di tutti gli spettatori, mentre a ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma/ Scaletta e diretta : Achille Lauro e Ghali in serata : Concerto Primo Maggio 2019 Roma, Scaletta Concertone e diretta: cantanti e ospiti. Ambra Angiolini e Lodo conducono l'appuntamento in Piazza San Giovanni.

Il Primo Maggio degli operai di Caivano : dal fallimento a imprenditori di sé stessi : La perdita del lavoro, la disperazione, poi finalmente il riscatto. La storia dei 51 operai dello stabilimento Italcables di Caivano, in provincia di Napoli, comincia nel 2013, a seguito della...

Primo Maggio in piazza per I Rider : I fattorini del cibo consegnato a domicilio scelgono di partecipare al corteo ufficiale dei sindacati, a Milano e a Torino, per dire che loro vogliono essere considerati come tutti gli altri ...

Concerto Primo Maggio 2019 : la scaletta : Concerto Primo Maggio 2019 Una giornata nel segno della musica per il lavoro e i diritti. Torna il Concerto del Primo Maggio, l’appuntamento che dal 1990 raduna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della festa dei lavoratori, artisti e pubblico per uno degli eventi musicali più noti che si rinnova ogni anno. Promosso da CGIL, CISL e UIL, il Concertone proporrà musica live dalle 15.00 a mezzanotte, in diretta su Rai 3 con la ...

Primo Maggio - c'è chi non si rassegna ai centri commerciali chiusi : boom di ricerche sul web : Secondo Confesercenti resterà aperto un esercizio su tre, ma il trend non è in crescita: "La quota di negozi che apre...

