Il Papa in piazza San Pietro per l' udienza | 5 bimbi sulla ' papamobile'

Clima - Greta a piazza San Pietro : “Ho ringraziato il Papa e lui mi ha detto di andare avanti” [GALLERY] : Oggi tra i pellegrini la piccola grande attivista Greta Thunberg, presente in piazza San Pietro per l’udienza generale del Papa. La giovane ambientalista che ha fatto della sua campagna #fridaysforfuture un fenomeno mondiale è arrivata a Roma in treno, alla stazione di Tiburtina, questa mattina alle 8:30. La 16 enne svedese è rimasta per la maggior parte del tempo sotto un ombrello a quadri blu per ripararsi dal sole. In seguito ha ...

Papa Francesco - la risposta spiazzante : "Leo Messi è come Dio?" : Frasi che no, da Papa Francesco non ti saresti mai e poi mai aspettato. Il Pontefice era intervistato da Jordi Evolè per Salvados, programma della televisione spagnola. E a Francesco viene posta una domanda piuttosto scivolosa: "È un sacrilegio dire che Leo Messi è come Dio?", chiede il giornalista.

John Malkovich in The New Pope in Piazza San Pietro a bordo della Papamobile manda i veri fedeli in delirio : Vi abbiamo già illustrato l'arrivo del set di John Malkovich in The New Pope ma quello che nessuno si aspettava è che l'attore presto sarebbe finito al centro di un vero e proprio scambio di persona. Secondo i primi rumors (visto che la trama e i dettagli del nuovo capitolo della serie sono blindatissimi) sembra che toccherà proprio a Malkovich prestare il volto a quello che potrebbe essere Jude Law ormai adulto e proprio in queste ore, a Piazza ...