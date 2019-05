IL NUOVO PETROLIO SI CHIAMA COLTAN E IL VENEZUELA NE È CASUALMENTE PIENO

Auto elettriche - dietro le emissioni zero si nasconde un “ NUOVO petrolio” : La sfida per la diffusione delle Auto elettriche passa per gioco forza dalla Cina e dalle cosiddette terre rare Più tempo passa e più sembra che il futuro della mobilità sarà prevalentemente delle Auto elettriche , ovvero le vetture spinte da un propulsore alimentato al 100% da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure da combustibili fossili. Se si indaga più affondo su questo argomento, si scopre che lo sviluppo e la ...

