IL MINISTRO DEGLI ESTERI CILENO ROBERTO

ItalyMFA : Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è in costante contatto con l’Ambasciatore d’Italia a Caracas per agg… - LiaQuartapelle : In ufficio di presidenza della Commissione Esteri abbiamo chiesto una informativa urgente del ministro degli Esteri… - LucaBizzarri : Per esempio sarebbe interessante chiedere al Ministro degli Interni quanti dei “tifosi” che oggi hanno inneggiato a… -