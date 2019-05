Il Calcio secondo il Messia | Liverpool accecato al Camp Nou | la Pulce fa 600 e avvicina

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) La doppietta di Messi e l’acuto di Suarez fanno esplodere ilNou, per iladesso si fa durissima Ilè uno sport che si gioca in undici, ma alla fine vince sempre… chi ha Messi in squadra. Basta questo aforisma per descrivere Barcellona-, un concentrato di emozioni e spettacolo, reso ancora più elettrizzante da quell’alieno con il numero 10 blaugrana.AFP/LaPresseUna doppietta che vale seicento, come il traguardo dei gol in carriera raggiunto questa sera nella notte più importante della stagione, quella che può valere l’accesso alla finale di Champions League di Madrid. Un 3-0 che non ammette repliche, che rende complicatissima la semifinale di ritorno per il, che proverà a sfruttare l’effetto Anfield per tentare di raddrizzare un doppio confronto che appare alquanto compromesso. Il merito? Ovviamente di ...

pureclass10 : Si dice che le caratteristiche del calcio sono essenzialmente due: primo, è uno sport che si serve di una palla; se… - ant9521 : MESSI TI ADORO Senza ombra di dubbio il secondo giocatore più forte della storia del calcio, subito dopo Cristiano… - Blackdr71 : RT @el__cantero: Secondo me, come Adani, anche il ragazzino non ha vinto 6 scudetti e il calcio lo legge sui libri. -