Il Brescia fa festa | il club lombardo torna in Serie A dopo otto anni

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Marco Gentile Ildi Coriniinpassati nellacadetta. Decisiva la vittoria di misura sull'Ascoli: lombardi promossi con due turni d'anticipoIldi Massimo Cellino, allenato egregiamente da Eugenio Corini, è riuscito are inbenstagioni passate inB. La vittoria sull'Ascoli, per 1-0 con la firma di Dessena ,ha permesso così ai lombardi di ottenere la promozione con due giornate d'anticipo. L'ex tecnico di Chievo Verona e Palermo ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Chi ha provato l'esperienza di essere un calciatore e di conquistare una promozione, sa che è stupenda. Da allenatore l'emozione è ancora più grande perché sono maggiori le responsabilità".Corini ha poi continunato: "Per me è un obiettivo straordinario, devo ringraziare il mio ...

