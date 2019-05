Il Barcellona ha vinto 3-0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions

Barcellona - Valverde non si fida dello United : “Ha vinto in casa di Juve e PSG” : Sebbene il suo Barcellona abbia vinto di misura all’Old Trafford, Ernesto Valverde non ha alcuna intenzione di sottovalutare il Manchester United, che domani al Camp Nou proverà a ribaltare il risultato dell’andata. Ecco le parole del tecnico blaugrana alla vigilia del match: “Non so a cosa stiano pensando i nostri avversari. Sappiamo però come hanno giocato finora in Champions, dove hanno vinto in trasferta nel ...