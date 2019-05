Granita alle fragole | dolce tipico della gastronomia siciliana

Blastingnews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Aprile ormai è passato, maggio èporte, l'estate è quasi arrivata e il caldo comincia a farsi sentire. Aprile e maggio, inoltre, sono i mesi delle, quindi perché non combinare il delizioso gusto di questo frutto a unfreddo, ossia la? Per chi non conoscesse quest'ultima, si tratta di un sorbetto di ghiaccio e succhi di frutta perfetto per rinfrescare il nostro palato e dal sapore-aspro. Vediamo quindi la sua preparazione.Gli ingredienti • 400 grammi di• 120 grammi di zucchero;...

pizzalladiavola : comunque io come leopardi che nonostante fosse mezzo morto a sedici anni, pranzò alle 17 con un chilo e mezzo di co… -