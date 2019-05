Grande Fratello | anche il figlio di Kikò e Tina contro Ambra Leggi il perchè

Grande Fratello : cosa sta nascendo tra Francesca De Andrè e Gennaro? Guarda il Video : Gennaro rubacuori al ‘Grande Fratello’. Dopo Erica e Mila, adesso anche Francesca De André sembra provare una certa attrazione per il modello napoletano. A dimostrarlo sono gli ultimi avvicinamenti tattici tra i due concorrenti... L'articolo Grande Fratello: cosa sta nascendo tra Francesca De Andrè e Gennaro? Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Martina e Daniele : “Pensi solo alle telecamere!” : News Gf, nuovo confronto fra Martina e Daniele Martina e Daniele del Gf 16 si piacciono. Ma non stanno facendo chissà quali passi in avanti. Lui studia continuamente la ragazza, la quale ha ammesso di non riuscire a sentirsi sé stessa al cento per cento davanti alle telecamere. Al Grande Fratello 2019, c’è stato un nuovo confronto […] L'articolo Grande Fratello, Martina e Daniele: “Pensi solo alle telecamere!” proviene da ...

Kikò scoppia in lacrime per i figli al Grande Fratello 2019 : c’entra Ambra : Kikò Nalli, lo sfogo sui figli al Grande Fratello 2019 Kikò sta diventando pian piano uno dei protagonisti del Grande Fratello di Barbara d’Urso perché la cotta per Ambra Lombardo lo sta riempiendo di dubbi e sta facendo venir fuori anche la sua parte più fragile; finora avevamo visto soprattutto il lato caratteriale più giocoso […] L'articolo Kikò scoppia in lacrime per i figli al Grande Fratello 2019: c’entra Ambra proviene ...

Le 5 coppie del Grande Fratello che hanno avuto un figlio : Figli concorrenti Grande Fratello: tutti i nomi delle coppie Quali sono le coppie del Grande Fratello che hanno avuto un figlio? Nel corso delle diverse edizioni, alcuni concorrenti hanno scoperto l’amore: sono nate storie che sono durate un battito di ciglia, altre anni, altre continuano a resistere a ogni tipo difficoltà. C’è anche chi è […] L'articolo Le 5 coppie del Grande Fratello che hanno avuto un figlio proviene da ...

Grande Fratello : Tina Cipollari su Instagram contro Ambra Lombardo? Leggi cosa ha scritto Tina. : Sembra proprio che si stia sollevando un bel polverone dopo l’ormai famosissimo bacio tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo al Grande Fratello 16. Tina Cipollari, che aveva inizialmente reagito in modo ironico e positivo... L'articolo Grande Fratello: Tina Cipollari su Instagram contro Ambra Lombardo? Leggi cosa ha scritto Tina. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - bacio tra Ambra Lombardo e il suo ex marito Chicco Nalli - la furia di Tina Cipollari : Tina Cipollari non deve aver gradito il bacio al Grande Fratello tra il suo ex marito Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Su Instagram infatti l'opinionista di Uomini e donne ha pubblicato due frasi che appaiono ai suoi fan come evidenti frecciatine alla gieffina. "Disse la volpe al tasso..Tu sei furbo,

Kikò Nalli in lacrime al Grande Fratello 2019 : “Ho paura” : Grande Fratello 2019, Kikò Nalli piange: “Ho paura che i miei figli…” La separazione non è un evento facile da sopportare soprattutto se si hanno dei figli di mezzo. C’è da dire, però, che Kikò Nalli e Tina Cipollari sono riusciti a rendere affatto traumatica la loro separazione tanto che i figli vivono nella stessa casa in cui sono cresciuti una settimana insieme a lui e una settimana insieme a lei, così da evitare di ...

Grande Fratello 16 : Kikò piange per i figli - Francesca 'rinnega' Daniele Interrante : ...

Grande Fratello - tra Gennaro e Francesca cresce l'intesa | VIDEO : Dopo Mila ed Erica, adesso anche Francesca De André sembra attratta dal modello napoletano. Chi la spunterà?

Grande Fratello news - il meglio della quarta settimana : Tra amori e veleni, ecco le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello. La prossima puntata va in onda lunedì alle 21.30...

Grande Fratello - senza tabù nella notte : "Con un uomo nero? Quelli hanno un grosso microfono e...". Luci rosse : Niente tabù al Grande Fratello, specialmente di notte. Cristian Imparato, il giovane cantante diventato famoso da ragazzino partecipando a Io Canto, è gay dichiarato e con Valentina Vignali e Gennaro Lillio parla di sesso senza alcuna inibizione. Leggi anche: Raffica di insulti, finisce male. Cristi

Anticipazioni Grande Fratello 16 - Lemme : “Ho avvertito la d’Urso” : Barbara d’Urso, parla Alberico Lemme: “Le ho fatto un avvertimento prima del GF 2019…” Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv il Dottor Lemme, appena uscito dalla casa del Grande Fratello, con la quale ha raccontato cos’è successo quando Barbara d’Urso gli ha proposto di prendere parte al suo reality. Io ho il vizio di parlare a ruota libera e dire ...

Grande Fratello 16 - il figlio di Tina e Kikò si scaglia contro Ambra : 'Vuole pubblicità' : Lunedì sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 16, ci sono stati dei colpi di scena che hanno avuto come protagonisti soprattutto Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e la professoressa Ambra, eliminata la settimana precedente. Tra i due era nato un bel feeling all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se l'eliminazione di Ambra aveva frenato il tutto. Lunedì sera, però, Kikò e Ambra hanno avuto modo di rivedersi ...

Grande Fratello - Malgioglio. Giovanni Ciacci tuona : “Sono stufo!” : Grande Fratello 16, Giovanni Ciacci attacca Cristiano Malgioglio: “Mi copia in tutto” Non le ha mandate a dire Giovanni Ciacci a Cristiano Malgioglio nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv. Il volto di Detto Fatto, si è infatti scagliato contro l’opinionista del GF 16, accusandolo di copiarlo sempre. Cristiano Malgioglio non fa che copiarmi. E’ sufficiente guardare com’era vestito una sera al ...