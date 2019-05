FOTO – Casillas dall’ospedale | “Tutto sotto controllo…”

Infarto Casillas - il tweet del portiere dopo il grande spavento [ FOTO ] : “Tutto sotto controllo qui: un grande spavento , ma ora e’ tutto a posto”: è il messaggio di Iker Casillas , il portiere ha postato sul suo profilo twitter una foto dal letto di ospedale, col pollice in alto dopo l’ Infarto che l’ha colpito nella giornata di oggi durante l’allenamento. “Grazie mille a tutti per i messaggi e l’amore”, le parole del portiere spagnolo del Porto. CalcioWeb, le ...

