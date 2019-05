Firenze | recuperata ciocca di capelli attribuita a Leonardo da Vinci | ' caccia' al suo Dna

Blastingnews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Un'investigazione così, non si era forse mai vista prima. Se queifossero realmente dell'insuperato artista, inventore e scienziato rinascimentale che il mondo ci invidia, allora potrebbero permettere di scoprire molte cose sulla vita 'segreta' dida. Di certo, a breve prenderà il via la '' al Dna da estrarre da quei resti, per scoprire se siano appartenuti a lui realmente. La notizia che sta facendo assai rumore è infatti che è stata ritrovata in una collezione privata degli Stati Uniti una particolare: il cimelio sarebbe accompagnato da un documento che ne attesterebbe lʼautenticità.A darne la notizia ufficiale, sono stati Alessandro Vezzosi, studioso del genio e direttore del Museo Idealeda, e la storica Agnese Sabato, presidente dellaDaHeritage. Di certo, un'operazione mass mediatica ...

