Finale Grey’s Anatomy 15 | un nuovo pericolo si abbatte su Seattle

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Anticipazioni Grey’s: la nebbia ricopriràLa lunghissima stagione numero 15 di Grey’sè ormai agli sgoccioli. Giovedì 16 Maggio andrà infatti in onda l’ultimo episodio dell’edizione 2018/2019. Una puntata, la 15×25, con la quale il Medical-Drama saluterà il numeroso pubblico americano, per poi ritornare in onda solo a fine settembre. Come da tradizione per i telefilm creati e prodotti da Shonda Rhimes, anche quest’anno ildi stagione sarà caratterizzato dagli elementi tipici a cui il pubblico è ormai abituato. Pathos e adrenalina faranno infatti da padrone, obbligando i medici del Grey-Sloan Memorial a destreggiarsi con l’ennesimo agente atmosferico avverso. Ma quale sarà la nuova calamità che sirà su? Dopo la tempesta di pioggia (avvenuta nel corso della 9×24) e la tempesta di vento ...

