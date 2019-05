FESTA DEL LAVORO | PRIMO MAGGIO Diritti e stato sociale | sindacati a Bologna

Perché è oggi - la FESTA DEL lavoro? : Si festeggia il primo maggio in molti paesi del mondo, per via di qualcosa che successe a fine Ottocento a Chicago: in Italia da una sessantina d'anni ricordiamo soprattutto la strage a Portella della Ginestra

FESTA dell'Europa 2019 al Palazzo Orti Manara : I nfo costi e prenotazioni: verona@scienza-divertente.com Infoday "Le politiche culturali e le principali linee di finanziamento nazionali ed europee per la cultura e il turismo." da Lisbona a ...

Sicilia : domenica Noto Antica rivive con la 'FESTA dell'Alveria' : Siracusa, 30 apr. (Labitalia) - E' stata anticipata a domenica 5 maggio, quest'anno, la 'Festa dell[...]

FESTA DEL Lavoro : l’instancabile Sant’Efisio - che ogni 1 maggio protegge i Sardi (da sè stessi) : Il Primo maggio, in Sardegna, la Festa del Lavoro coincide con una delle processioni più antiche d'Europa. Il Patrono dell'Isola Efisio, Santo e Martire, sfila fin dal 1656 ma nonostante due guerre mondiali e tre secoli di miracoli ancora lotta contro la piaga più grande della sua terra: la povertà.Continua a leggere

FESTA DEL lavoro nel segno dell'Europa sociale : Al centro del suo intervento la situazione del manifatturiero, su cui gravano nuove nubi visti i segnali di rallentamento dell'economia che hanno caratterizzato la fine del 2018 e l'inizio del 2019. ...

1 MAGGIO/ Vale ancora la pena oggi celebrare la FESTA DEL lavoro? : Festa del Lavoro. La condizione del lavoro non è facile e dunque l' 1 MAGGIO ha un significato particolare. Due sono i temi da affrontare

FESTA DEL LAVORO/ I numeri buoni dell'Istat schiacciati dalla campagna elettorale : Oggi 1° maggio è la FESTA del LAVORO. E l'Istat ha diffuso dei dati su occupati e disoccupati che saranno risucchiati dalla campagna elettorale

Primo maggio 2019 - frasi celebri per la FESTA DEL Lavoro : ... Confucio, "Il miglior antidoto al dolore è il Lavoro" , Arthur Conan Doyle, 'Il ritorno di Sherlock Holmes', "Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare ...

Primo Maggio - FESTA DEL Lavoro e dei Diritti : Mai come oggi il Lavoro , o meglio, le problematiche ad esso legato rappresentano un argomento centrale sull'agenda dei Governi a qualsiasi latitudine. Ed oltre che di grandissima attualità, sempre al ...

FESTA DEL Lavoro 2019 - ecco il doodle di google : google dedica un doodle speciale alla Festa del Lavoro 2019: visibile in gran parte del mondo, dall’Europa all’Asia fino ad Africa e America latina (più precisamente in Italia, Francia, Germania, Grecia, Turchia, Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Ucraina, Romania, Serbia, Austria, Svizzera, Ungheria, Bosnia, Croazia, Russia, Brasile, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela, Panamà, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Messico, ...

Inizia Maggio - arriva la FESTA della Mamma 2019 : la DATA e tante curiosità : Maggio 2019 è arrivato: in questo mese, come ogni anno, torna la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: quando ricorre precisamente? Qual è la DATA? Innanzitutto in Italia la Festa della Mamma si festeggia sempre la seconda domenica di Maggio: nel 2019 la DATA è quindi il 12 Maggio. Originariamente la ricorrenza era fissa, l’8 Maggio, ma si è poi deciso di renderla “mobile” e celebrarla ...

Marsala - 1° MAGGIO – FESTA DEL LAVORO : Messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano Questo il messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo ...