Festa Brescia | delirio in campo e sugli spalti dopo la promozione in Serie A FOTO e ...

Il Brescia fa Festa : il club lombardo torna in Serie A dopo otto anni : Marco Gentile Il Brescia di Corini torna in Serie A dopo otto anni passati nella Serie cadetta. Decisiva la vittoria di misura sull'Ascoli: lombardi promossi con due turni d'anticipo Il Brescia di Massimo Cellino, allenato egregiamente da Eugenio Corini, è riuscito a tornare in Serie A dopo ben otto stagioni passate in Serie B. La vittoria sull'Ascoli, per 1-0 con la firma di Dessena ,ha permesso così ai lombardi di ottenere la ...