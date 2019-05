Fernando Alonso | “Il mio 2019 elettrizzante | prima il WEC | poi 500 Miglia e Le Mans E

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per la 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

WEC - Fernando Alonso prepara l’addio alla Toyota : al suo posto potrebbe arrivare un ex Formula 1 : Il pilota spagnolo potrebbe lasciare la Toyota per la ‘serie invernale’ del WEC, al via il prossimo settembre con la gara di Silverstone La permanenza di Fernando Alonso nel WEC potrebbe non andare oltre l’estate, il pilota spagnolo infatti avrebbe deciso di lasciare la Toyota prima dell’inizio della ‘serie invernale’, che scatterà a settembre con la gara di Silverstone. Photo4/LaPresse Il team ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel WEC : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel WEC : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...

Fernando Alonso torna in pista verso la 500 Miglia di Indianapolis : test aperto il 24 aprile - si prova l’ovale : Fernando Alonso è lanciatissimo verso la 500 Miglia di Indianapolis che andrà in scena domenica 26 maggio, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno andrà a caccia della vittoria sull’ovale dell’Indiana per conquistare la Tripla Corona. L’asturiano, quest’anno capace di imporsi nella 24 Ore di Daytona e nella 1000 Miglia di Sebring, prenderà confidenza con la pista il prossimo 24 aprile quando è in programma un test ...

Dakar - Nani Roma mette in guardia Fernando Alonso : “complicato che vinca al primo tentativo” : Il pilota catalano ha analizzato la possibilità che Alonso partecipi alla Dakar 2020, sottolineando come difficilmente potrebbe vincere al primo tentativo Fernando Alonso potrebbe essersi messo in testa l’idea di correre la Dakar 2020, provando così una nuova esperienza in carriera. Il test svolto in Sudafrica con la Toyota Hilux ha lasciato sensazioni positive allo spagnolo, che potrebbe cimentarsi l’anno prossimo con il raid ...

F1 - Fernando Alonso sulla prossima 500 Miglia di Indianapolis : “Macchina più difficile da guidare ma so cosa fare in gara” : Fernando Alonso è pronto per centrare il suo obiettivo: vincere la 500 Miglia di Indianapolis e fregiarsi della Tripla Corona (il riconoscimento per il pilota capace di aggiudicarsi il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e appunto la celebre corsa statunitense). Dopo aver fatto il suo debutto nel 2017, comandando la gara per 27 giri e rimanendo in lizza per la vittoria prima di essere tradito dal motore Honda della propria monoposto, Nando ...

Indy 500 - Fernando Alonso non si nasconde : “parto con l’obiettivo di vincere - ma non sarà semplice” : Il pilota spagnolo ha parlato in vista della 500 Miglia di Indianapolis, sottolineando di avere la vittoria come obiettivo Manca un mese e mezzo all’appuntamento più importante della stagione di Fernando Alonso, il prossimo 26 maggio infatti lo spagnolo parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis, unico successo che gli manca per la Triple Crown. Photo sito McLaren Al volante di una McLaren presentata negli scorsi giorni, il driver ...

Indy500 - Ecco la McLaren #66 di Fernando Alonso : Ecco la livrea ufficiale della McLaren #66 con cui Fernando Alonso parteciperà - domenica 26 maggio - alla 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis.A caccia della tripla corona. Il pilota spagnolo ha più volte ribadito, senza mezzi termini, di voler essere il miglior pilota al mondo. Dopo aver effettuato un test in Bahrain con la McLaren, escludendo però un ipotetico ritorno nel circus, Fernando si è dedicato alla preparazione della ...

Indy - svelata la McLaren di Fernando Alonso per la 500 Miglia. FOTO : "Sono entusiasta della macchina " ha commentato il due volte campione del mondo in Formula 1 -. Non vedo l'ora di rivedere i fan americani, che mi hanno dato un grande benvenuto nel 2018". Alonso ha ...

Formula 1 - Fernando Alonso ha le idee chiare : “non tornerò nel circus - a meno che…” : Il pilota spagnolo ha parlato del suo futuro, facendo alcune ammissioni che fanno senza dubbio riflettere Il futuro di Fernando Alonso resta al momento nebuloso, lo spagnolo è concentrato sulla stagione del WEC e sulla 500 Miglia di Indianapolis, la cui vittoria gli permetterebbe di completare la Triple Crown. Photo4/LaPresse Il driver di Oviedo dunque ha deciso di non esporsi troppo, lasciando tanti punti interrogativi ai microfoni ...

Dall’ipotesi Dakar alla Formula 1 - la rivelazione di Fernando Alonso : “potrei chiedere in prestito la McLaren a Sainz…” : Il pilota spagnolo ha ammesso come la sua priorità al momento sia la 500 Miglia di Indy, ammettendo poi la possibilità di chiudere… un prestito a Sainz Jr Una settimana in giro per il momento, Fernando Alonso non si è fermato un attimo salendo su ogni tipo di vettura negli ultimi sette giorni. Il test Dakar, la sessione in Formula 1 con la McLaren e poi di nuovo al volante della LMP1 Toyota, una full immersion che lo spagnolo ama ...

Fernando Alonso : "Voglio essere il migliore al mondo - e penso di esserlo" : ... in F1, tuttavia devono esserci condizioni che gli permettano di lottare per un titolo mondiale: ' Tornare a bordo di una F1 è sempre bello perché queste sono le auto più veloci al mondo. Se un ...