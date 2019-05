Facebook | tante novità per Messenger | WhatsApp e Instagram

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2019)leannunciate dalla societàper, in occasione della conferenza F8. L’app diè stata ridisegnata per essere più veloce e occupare meno spazio in memoria ed è stato annunciato l’arrivo di un’app sia per Windows che per MacOS. Susi potrà applicare un nuovo adesivo, da inserire nelle Storie, dedicato alle donazioni: chi lo vede e clicca sarà rimandato alla raccolta fondi scelta dall’utente. Anche la fotocamera verrà ridisegnata: consentirà di partire da adesivi e grafiche, senza la necessità di accompagnarli con foto e video., infine, si apre alle aziende con Business Catalog: gli utenti potranno scambiare messaggi con le imprese e potranno vedere una sorta di “vetrina” con i prodotti.L'articolopersembra essere il ...

c_appendino : ?? Con le #ATPFinals, Torino sarà la capitale del tennis mondiale per ben 5 anni. Tante le novità che miglioreranno… - Valentina_Zeppy : Inizialmente ero scettica, ma vedendo le tante recensioni positive ho voluto 'provare' anche io. Mi piace tantissim… - TECHNOIR_MUSIC : Il @ilsecoloxix parla della data di Venerdì 3 Maggio al @canegenova ! ?? Tante cose nuove da farvi ascoltare ???? ???? i… -