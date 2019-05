F1 | Sebastian Vettel su Ayrton Senna | “Ha lasciato un’impronta indelebile grazie alla

F1 - Sebastian Vettel e Ferrari : un amore finito? Contratto in scadenza nel 2020 - ma occhio a possibili sorprese : Un 4-0 che non ammette repliche. E’ da un modo di dire tipicamente calcistico che si vuole introdurre il discorso “Ferrari post Baku“. Il GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, doveva essere l’ennesima occasione di rilancio per la Rossa dopo i poco positivi riscontri delle prime tre uscite. Niente di tutto questo. Si è materializzata la quarta doppietta consecutiva della Mercedes che continua a ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Bene il podio - ma dobbiamo lavorare tanto e non mollare mai” : Sebastian Vettel al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno ha quel sorriso di chi vorrebbe invece sbattere la testa contro il muro. Il volto del tedesco è tirato e non potrebbe essere altrimenti, dopo aver visto i rivali della Mercedes riscrivere la storia con la quarta doppietta di fila in questo avvio di stagione. Il commento del quattro volte campione del mondo sulla sua gara è laconico. “Tutto è dipeso dal ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Le Mercedes erano più veloci - ho fatto un buon giro ma…” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP di Azerbaijan 2019, quarto round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto ancora una volta dalle due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton. Un buon ultimo tentativo quello del quattro volte iridato, non sufficiente però per scalzare dalle prime due piazze le due Frecce d’Argento che, ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non mi identifico in una generazione che condivide tutto in ogni momento” : Sebastian Vette e Lewis Hamilton, i due opposti. Non è certo una novità definirli in maniera antitetica: da un parte l’estroverso britannico che ama interagire con il web e dall’altra il teutonico che tiene molto alla propria riservatezza. Nel corso del weekend a Baku, quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, l’intervista a Sky Sport UK evidenzia questo aspetto riguardante il privato del tedesco. “Non riesco proprio ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2019 : “Speriamo di essere vicini alla Mercedes” : Buon avvio per Sebastian Vettel nel GP di Azerbaijan 2019, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota tedesco ha trovato un buon feeling con la Ferrari sul circuito cittadino di Baku, facendo registrare il secondo tempo nelle prove libere 2, a soli 324 millesimi del compagno di squadra Charles Leclerc. Ai microfoni di Sky Sport, Vettel ha detto di essere contento del risultato ottenuto, ma ha anche sottolineato che la Mercedes ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Contento del punto di partenza - Mercedes macchina da battere per la gara” : Comincia con un ottimo secondo posto a tre decimi dal compagno di squadra il fine settimana di Sebastian Vettel a Baku, in occasione del Gran Premio d’Azerbaijan 2019. Il tedesco della Rossa ha a sua volta rifilato tre decimi nella seconda sessione di libere alla Mercedes di Lewis Hamilton, a testimonianza di un potenziale molto interessante specialmente nella simulazione di qualifica. Il nativo di Heppenheim va a caccia del primo successo ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2019 : “Vogliamo rimediare alle prime tre gare e vincere qui a Baku” : Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza del weekend del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, a Baku, con tanta voglia di far bene. I primi tre appuntamenti non hanno riservato al teutonico e alla Ferrari i risultati sperati. Le tre doppiette delle Frecce d’Argento hanno posto in una grande condizione di forza il britannico Lewis Hamilton, che comanda la graduatoria dei piloti e vanta 31 lunghezze vantaggio su Seb. Sul ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Sebastian Vettel e la vittoria perduta. Ultimo trionfo a Spa 2018 - poi il buio : Spesso sono i numeri a spiegare nel migliore dei modi una situazione. In questo caso stiamo parlando della crisi, perché non si può che trattare di crisi, di Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, infatti, sta vivendo uno dei momenti più complicati della propria carriera, rimanendo ben al di sotto del suo consueto standard. Se il finale di stagione 2018 nel Mondiale di Formula Uno era apparso preoccupante, l’avvio di 2019 ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Bisogna trovare il giusto bilanciamento a livello di carico aerodinamico” : Alla vigilia del GP dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale di F1, con la gara prevista per domenica 28, ha parlato al sito ufficiale della Ferrari il tedesco Sebastian Vettel, che ha analizzato le peculiarità del tracciato azero. Il teutonico ha anche rivelato quale potrebbe essere la strategia vincente per portare a casa il primo successo stagionale. Così Vettel al sito della Ferrari: “Questo circuito ha un tratto lungo 2,2 ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel è il pilota con il maggior numero di premi in denaro in attività : Il tedesco Sebastian Vettel sta soffrendo molto sia per la poco costanza in pista della sua Ferrari e sia la velocità del compagno di squadra Charles Leclerc in questo inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il distacco di 31 punti dalla Mercedes di Lewis Hamilton in graduatoria, alla vigilia del GP di Azerbaijan (quarto appuntamento iridato), non è certo trascurabile. Tuttavia Vettel può consolarsi da un certo punto di vista. Il teutonico, ...

F1 - Sebastian Vettel : “Sono al massimo livello - non voglio ritirarmi. Il contratto con Ferrari scade? È un pezzo di carta…” : Sebastian Vettel ha ricevuto critiche da più parti per un inizio di stagione davvero sottotono, il tedesco ha faticato in apertura a Melbourne poi ha commesso un grave errore in Bahrein e in Cina si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle delle due Mercedes. Ci si aspettava qualcosa in più dal pilota della Ferrari che dovrebbe lottare per il titolo iridato ma che al momento si ritrova attardato da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nella ...