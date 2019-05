Eliana Michelazzo | piange in diretta Ag Pamela Prati | ' Non abbiamo ucciso nessuno!'

Matrimonio Pamela Prati - “l’agente Eliana Michelazzo sul punto di dire tutta la verità : fermata da due telefonate” : Continua a regalare colpi di scena l’affaire Pamela Prati e Mark Caltagirone, con la data delle nozze che si avvicina e le contraddizioni che continuano ad aumentare. “Eliana Michelazzo SUL punto DI CEDERE E RACCONTARE tutta LA VERITA'” Durante l’ultima puntata di Non è la D’Urso, secondo il sito Fanpage, l’agente Eliana Michelazzo sarebbe stata “sul punto di cedere e di dire tutta la verità, fermata in ...

Eliana Michelazzo piange da Barbara D'Urso dopo lo scontro con Favoloso e Signoretti : Durante la puntata trasmessa ieri di Live - Non è la D'Urso, la manager di Pamela Prati è tornata in studio per difendere la sua assistita in merito alle presunte nozze con Marco Caltagirone. Eliana Michelazzo dopo un duro faccia a faccia con Riccardo Signoretti e Luigi Favoloso è scoppiata in lacrime per la tensione accumulata in questo periodo. Il giallo sul matrimonio del duo Prati-Caltagirone giorno dopo giorno diventa sempre più intrigante ...

'Pamela Prati ha problemi di cuore - il matrimonio non è posticipato' : la rivelazione di Eliana Michelazzo a Live non è la D'Urso : In attesa di scoprire se il fidanzato di interverrà questa in diretta a Live non è la D'Urso , una notizia choc potrebbe cambiare le carte in tavola e far saltare il matrimonio dell'anno. In studio , ...

Matrimonio Pamela Prati : i dubbi di Rosa Perrotta - Sara Varone e Angelo Sanzio - le lacrime di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo insulta Giovanni Ciacci a Live non è la D’Urso : Eliana Michelazzo è ormai un ospite fisso di “Live Non è la D’Urso” è intervenuta in rappresentanza di Pamela Prati in quanto direttrice dell’agenzia di comunicazione che ne cura l’immagine e il misterioso matrimonio della showgirl. In un diverbio con Giovanni Ciacci la Michelazzo lo ha insultato in diretta: «Non sei nessuno. Torna a portare le borsette a Valeria Marini». Nella sesta puntata di “Live non è la D’Urso” ...

Eliana Michelazzo, ospite di 'Live non è la D'Urso' con le proprie assistite, Georgette Polizzi e Milena Miconi, ha rassicurato tutti i fan sulle condizioni di salute di Pamela Prati (dopo il malore) a poche settimane dal matrimonio. Live Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo contro Giovanni Ciacci : "Torna a portare le borsette a Valeria Marini"