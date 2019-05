Eintracht-Chelsea | Sarri | ' Gara tosta | vogliamo la finale Sfortunati con gli infortuni'

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte vs Chelsea - Semifinale UEFA Europa League 02-05-2019 : Le Probabili Formazioni di Eintracht Francoforte-Chelsea, Semifinale UEFA Europa League, Andata; Giovedì 2 Maggio, ore 21.00Eintracht / Chelsea / UEFA Europa League – Nel match di Giovedì 2 Maggio, alle ore 21:00, andrà in scena alla CommerzBank Arena di Francoforte la sfida valevole per la Semifinale di UEFA Europa League tra i padroni di casa e il Chelsea.Come arrivano Eintracht e Chelsea?UEFA Europa League / Eintracht / Chelsea ...

Europa League : impresa Eintracht - Benfica eliminato. Chelsea e Valencia in semifinale : ROMA - Saranno Eintracht Francoforte-Chelsea e Arsenal-Valencia le semifinali di Europa League. L'impresa della serata l'ha compiuta la formazione tedesca che, sconfitta per 4-2 a Lisbona, ha ...

Calcio - Europa League 2019 : tutto facile per Chelsea e Valencia - l’Eintracht Francoforte completa la rimonta : Nella serata europea che sancisce l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano dell’Arsenal, si sono disputati anche gli altri quarti di finale della seconda manifestazione continentale: passano il turno comodamente Chelsea e Valencia, completa la rimonta l’Eintracht Francoforte. Chelsea-SLAVIA PRAGA 4-3 Il Chelsea di Maurizio Sarri, forte della vittoria per 0-1 in trasferta archivia subito il discorso ...

Europa League - semifinali Eintracht-Chelsea e Arsenal-Valencia. : Le semifinali di Europa League saranno Eintracht-Chelsea e Arsenal-Valencia. Questi i verdetti dei quarti di finale, dove oltre alla sconfitta del Napoli spiccano il poker del Chelsea allo Stamford Bridge (4-3 allo Slavia Praga) e la rimonta completata dell’Eintracht a Francoforte contro il Benfica (2-0). Nessun problema per il Valencia, vittorioso al Mestalla nel derby tutto spagnolo: 2-0 al Villarreal. Gare d’andata il 2 maggio, sfide di ...

