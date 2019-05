Ecco il diamante più grande del mondo | ha 302 carati e costa 53 milioni

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Pina Francone Okavango Diamond Company Si chiama "Graff Lesedi La Roma" ed è la pietra da 302,3che batte tutti i record.quantoil...Ildei sogni, che batte tutti i record del, esiste per davvero e si chiama "Graff Lesedi La Rona". Un nome all’'apparenza insignificante, che non dice niente a nessuno, o quasi. E che nascone un tesore., infatti, questo gioiellino è sia ilpiùdel, quadrato e con taglio smeraldo, e sia di proprietà di Laurence Graff, uno dei gioiellieri più famosi e ricchi del globo, titolare per l’appunto della società "Graff Diamonds", che possiede una trentina di negozi di gioielleria in varie città delCome scrive Il Tempo, questa pietra unica conta 302.3e ha la massima lucentezza che una pietra del genere possa avere, così come rilevato dal Gemological Institute of ...

m_diamante : RT @stefanoboni59: Infortuni, aggressioni: sicurezza a rischio nei trasporti “Sulla sicurezza bene il protocollo firmato con la Regione, ma… - infoitestero : Dal Botswana ecco il diamante da 1768 carati, è il secondo al mondo: solo la regina Elisabetta ne ha uno più grande - 290961 : Potere al Popolo - Candidato sindaco Elisabetta Canitano Rossini Massimiliano Sonia Segnalini Diamante Di Benede… -