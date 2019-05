Dove celebreranno i sindacati italiani la festa dei lavoratori

agi

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Tutela del lavoro, diritti, welfare, sviluppo ed Europa: sono queste le parole chiave al centro delle manizioni deiin occasione del 1 maggio. I confederali hanno scelto la città di Bologna puntando questa volta, oltre che sui temi storici, sull'Europa come una "scelta irrinunciabile" ma nello stesso tempo chiedendo all'Ue di cambiare per offrire prospettive "vivibili" ai giovani. La Confsal celebrerà ladeiin Piazza del Plebiscito a Napoli per indicare la rinascita del Mezzogiorno come la "sfida" su cui si regge la crescita di tutto il Paese. L'Ugl sarà in Piazza Politeama a Palermo focalizzando l'attenzione al fenomeno delle 'morti bianchè. Infine l'Usb ha scelto di manire davanti al magazzino Gls di Piacenza per sostenere i 33 facchini licenziati, da due settimane in lotta sul tetto.CGIL-CISL-UIL A BOLOGNA 'La nostra Europa: lavoro, ...

