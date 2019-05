Donna Francisca de Il Segreto | Maria Bouzas svela anticipazioni shock

Il Segreto - trame : Donna Francisca maledice Julieta e Saul prima del matrimonio : Donna Francisca tornerà ad essere l'indiscussa protagonista de Il Segreto, la soap opera in onda da lunedì a domenica su Canale 5. La matrona, infatti, darà vita ad un brutto scontro con Julieta dopo essere tornata a Puente Viejo. Il ritorno di Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti i prossimi episodi italiani, svelano che a Puente Viejo tornerà Donna Francisca, interpretata dall'attrice spagnola Maria Bouzas. La matrona, ...

Anticipazione Il Segreto : lo sconvolgente ritorno di Donna Francisca : Il Segreto anticipazioni, il ritorno di Donna Francisca: la Montenegro pronta a vendicarsi con Fernando Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo al ritorno di Donna Francisca. In realtà, come vi abbiamo spesso anticipato, la dark lady di Puente Viejo non è stata uccisa da Gonzalo, come hanno cercato di far credere. Infatti, Raimundo fino […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: lo sconvolgente ritorno di Donna Francisca proviene da ...

Il Segreto - trame : Severo e Carmelo scoprono che Donna Francisca è viva : Anticipazioni de Il Segreto ricche di novità. Se nelle puntate spagnole Donna Francisca aiuterà Maria nella sua associazione in difesa dei diritti per le donne, in quelle trasmesse Italia la matrona lascerà sconvolto l'intero Puente Viejo con il suo ritorno, in particolare sorprenderà Julieta, Severo e Carmelo, ai quali riserverà dei particolari trattamenti. Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca Donna Francisca tornerà a dare battaglia agli ...

Il Segreto - trame spagnole : Donna Francisca torna a fare la guerra a Severo : Ricche di novità le anticipazioni de Il Segreto in arrivo dalla penisola iberica. Se negli episodi italiani Donna Francisca ha abbandonato momentaneamente Puente Viejo, nelle puntate spagnole la matrona tornerà a distruggere i piani di Severo e intromettersi nuovamente nella vita di Maria. Il piano di Donna Francisca contro Severo Donna Francisca giungerà a Puente Viejo più cattiva di prima dopo aver finto la morte grazie all'aiuto di Gonzalo ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando in pericolo di morte per colpa di Donna Francisca : anticipazioni de Il Segreto che hanno del clamoroso. Nel corso delle prossime puntate italiane, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al ritorno di Donna Francisca, interpretata dall'attrice spagnola Maria Bouzas, dopo alcuni mesi di lontananza dal set. La Montenegro infatti tornerà più cattiva di prima per vendicarsi di Fernando. Il Segreto: Fernando e Maria salvano Alfonso ed Emilia Ebbene sì, Donna Francisca giungerà a Puente Viejo in ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni : Donna Francisca è morta davvero? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serae 26 marzo: Gonzao pronto a prendersi ciò che è suo mentre antoina parte per un misterioso viaggio.

Il Segreto : Donna Francisca è veramente morta? (anticipazioni spagnole) : Il Segreto Puente Viejo ha perso la sua storica dark lady. Nelle più recenti puntate de Il Segreto, i telespettatori della telenovela iberica hanno infatti assistito all’omicidio di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Gonzalo Castro (Jordi Coll), dopo aver fatto irruzione alla villa, ha sparato due colpi di pistola contro l’anziana, di fronte all’attonito Fernando Mesia (Carlos Serrano), ed ha giustificato il suo gesto ...

Il Segreto - anticipazioni : Gonzalo ha ucciso Donna Francisca (?) : Donna Francisca (Maria Bouzas) in Il Segreto Una serie di clamorosi colpi di scena e attesi ritorni stanno interessando in questi giorni Il Segreto. Gonzalo, il personaggio interpretato da Jordi Coll, uno dei protagonisti più amati della soap spagnola, è tornato a Puente Viejo. L’uomo ha lasciato Cuba ed è ricomparso con un obiettivo ben preciso, vendicarsi di chi lo ha fatto tanto soffrire. Entrato a sorpresa nello studio dei Montenegro, ...

Trame spagnole - Il Segreto : Donna Francisca ritorna con intenzioni bellicose : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da tanti anni sul canale del biscione. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata da Maria Bouzas. La dark lady, infatti, tornerà a Puente Viejo più cattiva di prima dopo aver finto la sua morte. Francisca Montenegro esce di scena Donna Francisca tornerà ad essere la ...

Il segreto - la morte di Donna Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 22 marzo : Torna ancora una volta sugli schermi di Canale 5 Il segreto, la soap opera spagnola molto amata e seguita dal pubblico italiano che racconta le vicende della cittadina immaginaria di Puente Viejo. Anche questa settimana i nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...